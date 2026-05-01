Πλήγμα στη διακίνηση κάνναβης από το ελληνικό FBI: Συνελήφθη οδηγός που μετέφερε 500 κιλά με νταλίκα

Ηχηρό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ακατέργαστης κάνναβης (skunk) σημείωσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI.

Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας είχαν την πληροφορία εδώ και περίπου ένα μήνα από τις βουλγαρικές αρχές, με αποτέλεσμα όταν έφτασε το φορτηγό με τα ναρκωτικά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές να το «μπλοκάρουν». Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο Βούλγαρος οδηγός κατηγορείται ότι είχε κρύψει επιμελώς 500 κιλά ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε χάρτινες κούτες στο πίσω μέρος του φορτηγού προκειμένου να κάνει πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους σε περίπτωση ελέγχου.

Μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βρέθηκε σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα / Φωτ.: FLASH

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το νόμιμο φορτίο ήταν ρολά χαρτιών και χαρτοπετσέτες. Τα ναρκωτικά έφτασαν από Ισπανία και συγκεκριμένα από Βαλένθια, μετά από ένα ταξίδι που διήρκησε περίπου ένα μήνα (σ.σ. κανονικά χρειάζονται περίπου 72 ώρες), με τον Βούλγαρο οδηγό να επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να μπερδέψει τις διωκτικές αρχές.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον Βούλγαρο οδηγό, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται κάθε συνεργασία με το ελληνικό FBI.

Σε ότι αφορά τον προορισμό του φορτίου, εκτιμάται ότι τελική στάση θα ήταν στην Τουρκία, μία χώρα που η ακατέργαστη κάνναβη πωλείται σε πολύ υψηλές τιμές.