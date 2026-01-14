Πλήγμα στο Ιράν εντός 24 ωρών βλέπουν Ευρωπαίοι - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν βάσεις στη Μέση Ανατολή

«Τύμπανα πολέμου» φαίνεται πως ηχούν τις τελευταίες ώρες πάνω από το Ιράν καθώς πληροφορίες που μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δυο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι «βλέπουν» αμερικανική επίθεση εντός των επόμενων 24 ωρών.

Ήδη, από το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα από την Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τους γείτονές της ότι θα χτυπήσει βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο διέταξε μέρος του προσωπικού της να αποσυρθεί υπό των φόβο των ιρανικών απειλών. Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποσύρσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ , τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

The UK is joining the US in withdrawing personnel from the Al Udeid air base in Qatar



Similar actions were seen before the Iranian retaliation in the June war. https://t.co/O56JLoOFG6 — Faytuks News (@Faytuks) January 14, 2026

Σημειώνεται ότι, η βάση Αλ Ουντέιντ αποτελεί κομβικό επιχειρησιακό κέντρο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί χιλιάδες στρατιώτες όπως επίσης και κρίσιμες αεροπορικές και διοικητικές υποδομές.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει μια από τις σοβαρότερες εσωτερικές αναταραχές στην ιστορία της χώρας, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Από την άλλη, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

«Κόκκινο πανί» οι απειλές απαγχονισμών διαδηλωτών

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ιράν προχωρούσε σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, αυτό θα ήταν ένας λόγος για επέμβαση των ΗΠΑ. Άλλωστε, έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε κάποια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές. Μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 2.600.