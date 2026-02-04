Πλημμύρες χωρίς προηγούμενο στην Ανδαλουσία – Το νερό έβγαινε μέχρι και από πρίζες σπιτιών

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Ανδαλουσία η καταιγίδα «Λεονάρντο», με εκτεταμένες πλημμύρες, εκκενώσεις οικισμών και αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχεδόν σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τα μαθήματα έχουν διακοπεί σε όλες τις επαρχίες, με εξαίρεση την Αλμερία, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κυρίως στις επαρχίες Κάντιθ, Χαέν και Μάλαγα.



Ο ποταμός Γκουαδάιρο έχει υπερχειλίσει σε αρκετές πόλεις, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ η κακοκαιρία έχει οδηγήσει στο κλείσιμο περισσότερων από 100 δρόμων σε όλη την Ανδαλουσία. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν κάνουν λόγο για θύματα, ωστόσο έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένας τραυματισμός, σύμφωνα με το rtve.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/RAMON RIOS

Στην πόλη Ουμπρίκε της επαρχίας Κάντιθ, ένας άνδρας τραυματίστηκε όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο σπίτι του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βιγιαμαρτίν, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν δύο γειτονικές κατοικίες. Η ένταση των καιρικών φαινομένων στο Ουμπρίκε ήταν τέτοια, που το νερό έβγαινε και από τις πρίζες σπιτιού!

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το σύστημα προειδοποίησης Es-Alert, στέλνοντας μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων σε 48 δήμους της Ανδαλουσίας. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές των επαρχιών Κάντιθ και Μάλαγα έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός.



Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων έχει φτάσει τους 3.500, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε διαρκή επαγρύπνηση. «Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και θα επανεξετάσουμε τα μέτρα ξανά σήμερα το απόγευμα», ανέφερε σε ανάρτησή του, επαινώντας παράλληλα τον συντονισμό των υπηρεσιών.

Έκκληση Σάντσες

Έκκληση για «μέγιστη προσοχή» απηύθυνε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν έντονα. Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και η τρίτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαγκεσεν, η οποία ακύρωσε το πρόγραμμά της για την Τετάρτη προκειμένου να παρακολουθεί από το υπουργείο την εξέλιξη της μετεωρολογικής και υδρολογικής κατάστασης. «Μας περιμένει μια πολύ περίπλοκη μέρα», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

En el río Guadalete, en Jerez, después de más de una semana de lluvias, que van a continuar, la Guardia Civil y policía patrullan la zona para garantizar la seguridad de todos.



▶️ https://t.co/QLLFK4XVB2 pic.twitter.com/iNDIZ2U11s — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 4, 2026

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Θέουτα, η οποία έχει αποκοπεί τόσο ακτοπλοϊκά όσο και αεροπορικά, μετά την ακύρωση όλων των συνδέσεων. Η καταιγίδα έχει προκαλέσει περισσότερες από 60 κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά την κατάσταση, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι βασικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, ενώ στην περιοχή παραμένει σε ισχύ πορτοκαλί συναγερμός.

REUTERS/Jon Nazca

Η καταιγίδα «Λεονάρντο» έχει επηρεάσει και την Πορτογαλία, η οποία προσπαθεί ακόμη να αποκαταστήσει τις ζημιές από την προηγούμενη κακοκαιρία «Κριστίν», που στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν αναφερθεί κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας και στο Αλγκάρβε, στα νότια της χώρας.