Πλημμύρισε από ταξιδιώτες ο Πειραιάς - Γεμάτα τα πλοία, σε επιφυλακή οι ταξιδιώτες λόγω κακοκαιρίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά και την Κρήτη, την ώρα που η μεταβολή του καιρού δημιουργεί νέα δεδομένα για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν.

Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται σήμερα, αύριο και την Κυριακή.

Αυξημένη κίνηση στον Πειραιά - Γεμάτα τα πλοία

Χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από τις πύλες του Αργοσαρωνικού, ενώ η επιβατική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στο λιμάνι αρκετά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Η αυξημένη κίνηση στους δρόμους που οδηγούν στον Πειραιά, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής, προκαλεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και σε απώλεια δρομολογίων.

Η κακοκαιρία αλλάζει τα δεδομένα για τους ταξιδιώτες

Παράλληλα με τη μεγάλη έξοδο, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να λάβουν υπόψη και την απότομη μεταβολή του καιρού που αναμένεται από σήμερα και ενδέχεται να επηρεάσει τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά και ισχυρούς ανέμους και μπουρίνια.

Λόγω των έντονων φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας 11 περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Σποράδες, η Εύβοια, η Χαλκιδική, η Πιερία, η Μαγνησία, η Λάρισα, η Ημαθία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλονίκη και η Αττική.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.