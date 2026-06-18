«Πλημμύρισε» η Νέα Υόρκη για τους πρωταθλητές Νικς - Πάνω από 1 εκατ. στους δρόμους

Η Νέα Υόρκη έζησε στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στην αθλητική της ιστορία, καθώς οι Νικς γιόρτασαν την κατάκτηση του τίτλου του NBA με μια εντυπωσιακή παρέλαση στους δρόμους της πόλης.

Από το νότιο Μανχάταν έως το Δημαρχείο, χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν κάθε διαθέσιμο σημείο της διαδρομής για να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές. Οι κεντρικές λεωφόροι μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο υπαίθριο γλέντι, με τους κατοίκους της πόλης να συμμετέχουν μαζικά στους πανηγυρισμούς.

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Οι εικόνες από αέρος ήταν εντυπωσιακές, αποτυπώνοντας ένα ανθρώπινο ποτάμι που κάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή της παρέλασης. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη στιγμή της αγαπημένης τους ομάδας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν φυσικά οι πρωταγωνιστές της επιτυχίας. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, συμμετέχοντας ενεργά στους εορτασμούς πάνω στο πούλμαν της ομάδας, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον γνώρισε αποθέωση από το πλήθος.

REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY

🚨BREAKING: The King of New York Jalen Brunson arrives to the New York Knicks parade surrounded by NYPD officers as fans chant his name. pic.twitter.com/a4XMUUPTGB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 18, 2026

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας εκτυλίχθηκε μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, όταν η αποστολή των πρωταθλητών έφτασε στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης για την επίσημη τελετή προς τιμήν της ομάδας. Εκεί, ο Ο Τζι Ανουνόμπι βρέθηκε στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, λαμβάνοντας μια ιδιαίτερα συμβολική διάκριση.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ζοράν Μαμντάνι, του παρέδωσε το «κλειδί της πόλης», τιμώντας τη συμβολή του στην πορεία των Νικς προς την κορυφή του NBA. Η κίνηση είχε έντονο συμβολισμό και αποτέλεσε αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας των πρωταθλητών, με τον Βρετανό φόργουορντ να επιλέγεται ως εκπρόσωπος της ομάδας για να παραλάβει την τιμητική αυτή διάκριση.

REUTERS/Dylan Martinez

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις είχε και ο θρύλος του συλλόγου, Κλάιντ Φρέιζιερ. Ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το όνομά του με το προηγούμενο πρωτάθλημα των Νικς το 1973 συμμετείχε στους εορτασμούς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.