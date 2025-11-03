Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν 81.228 δικαιούχοι από σήμερα Δευτέρα (03/11) έως και την Παρασκευή (07/11), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα μοιράσουν συνολικά 69.315.925,79 ευρώ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, θα καταβληθούν:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 3 Νοεμβρίου 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,

στις 4 Νοεμβρίου 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και

από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ: