Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα
Ο «χάρτης» των πληρωμών σε 81.228 δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν 81.228 δικαιούχοι από σήμερα Δευτέρα (03/11) έως και την Παρασκευή (07/11), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα μοιράσουν συνολικά 69.315.925,79 ευρώ.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, θα καταβληθούν:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 3 Νοεμβρίου 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,
- στις 4 Νοεμβρίου 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και
- από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».