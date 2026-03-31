«Πληρώνει» τις αιχμηρές τοποθετήσεις: Νέο «στοπ» της Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η διοργανώτρια αρχή της Euroleague επέβαλε μια εξοντωτική ποινή στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κρίνοντας πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του έπληξαν το κύρος του αθλήματος. Η πηγή της έντασης εντοπίζεται στα όσα δήλωσε ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής. Ήταν το παιχνίδι της 6ης Μαρτίου, όταν το «τριφύλλι» υποτάχθηκε στον Ολυμπιακό με 86-80 μέσα στο Φάληρο, με τα παράπονα για τα σφυρίγματα να οδηγούν τελικά σε ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο και στην απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα της διοργάνωσης.

Αυτή η εξέλιξη πυροδοτεί ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης, με τη Euroleague να στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής στην κριτική που στρέφεται κατά των οργάνων της. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, η διοικητική αυτή εμπλοκή αναγκάζει τους «πράσινους» να αναζητήσουν νομικά στηρίγματα για να προσβάλουν την απόφαση, προσπαθώντας να μειώσουν μια τιμωρία που στερεί από την ομάδα τη φυσική παρουσία του ηγέτη της στις κερκίδες.

Αναλυτικά η απόφαση και η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου απ' την EuroLeague Basketball:

«Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ Αθηνών, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ Αθηνών:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»