Πλησιάζει η Blue Monday: Δικαιολογείται να νιώθετε θλίψη; Ειδικός εξηγεί

Η Blue Monday είναι η γιορτή που κανείς δεν θέλει να γιορτάσει. Συνήθως πέφτει την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου, που φέτος είναι η 19η του μηνός. Αλλά τι ακριβώς είναι η Blue Monday και πού βασίζεται;



«Δεν έχει καμία κλινική βάση», δηλώνει η Christine Crawford, MD, MPH, αναπληρώτρια ιατρική διευθύντρια της National Alliance on Mental Illness, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο TODAY.com.



Στην πραγματικότητα, η ιδέα της Blue Monday μπορεί να αποδοθεί στον Cliff Arnall, έναν ψυχολόγο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος επινόησε τη φράση το 2005 ως μέρος μιας εκστρατείας δημοσίων σχέσεων για μια ταξιδιωτική εταιρεία που ήθελε να προσδιορίσει την πιο μελαγχολική ημέρα του έτους. Χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, ο Arnall κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου ταιριάζει απόλυτα.



Αν και η Blue Monday μπορεί να μην βασίζεται σε κλινικά δεδομένα, το συναίσθημα και η θλίψη που πολλοί άνθρωποι συνδέουν με αυτή την ημέρα είναι πραγματικά.

Τι είναι η Blue Monday;

Σύμφωνα με την Crawford, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός «ένοχος», αλλά μια σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη μελαγχολία που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι στα μέσα Ιανουαρίου.



«Η Blue Monday συμβολίζει την αίσθηση της δυσκολίας να κοιτάξει κανείς το μέλλον με ενθουσιασμό», εξηγεί, λέγοντας ότι ο χειμερινός καιρός και η έλλειψη ηλιακού φωτός μπορούν να οδηγήσουν σε κατάθλιψη, καθώς και στην απογοήτευση που συχνά ακολουθεί το τέλος της περιόδου των διακοπών.



«Ο συνδυασμός της λήξης των εορταστικών εκδηλώσεων, κατά τις οποίες έρχεστε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας, και της μεγάλης χαράς που αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν πράγματα που περιμένετε με ανυπομονησία. Περνάτε το χρόνο σας κάνοντας όλα τα πράγματα που αγαπάτε και δεν εργάζεστε. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική, υπέροχη περίοδος», λέει η Crawford.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να επανέλθει η πραγματικότητα μόλις τελειώσουν όλα.

«Όταν όλα αυτά τελειώσουν, επιστρέφεις στη δουλειά και ξαναρχίζεις την καθημερινή ρουτίνα και τότε νιώθεις την επίδραση του Ιανουαρίου, του καιρού, του περιορισμένου ηλιακού φωτός, καθώς και της σκέψης «δεν έχω τίποτα να περιμένω με ανυπομονησία μέχρι τον Απρίλιο». Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους», επισημαίνει η Crawford.



Λέει επίσης ότι είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι να αναβάλλουν τη δουλειά και άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών, με την πρόθεση να τις φροντίσουν αμέσως μετά. Όταν έρχεται όμως αυτή η στιγμή, η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που είχες αναβάλει, μπορεί να είναι συντριπτική, όπως και οι λογαριασμοί που έχουν συσσωρευτεί ως αποτέλεσμα των διακοπών.



«Οι άνθρωποι ξοδεύουν πολλά χρήματα τον Δεκέμβριο και μετά κοιτάζουν τις πιστωτικές τους κάρτες τον Ιανουάριο», λέει η Crawford. «Όχι μόνο νιώθεις απογοητευμένος που πρέπει να καλύψεις το χαμένο έδαφος στη δουλειά, αλλά για μερικούς ανθρώπους υπάρχει και η πρόσθετη οικονομική πίεση να ανακτήσουν μέρος των απωλειών από όλες αυτές τις διακοπές».



Τα μέσα του Ιανουαρίου σηματοδοτούν επίσης την περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς αρχίζουν να κλονίζονται. «Ασκούμε μεγάλη πίεση στον εαυτό μας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου», λέει η Crawford. «Υπάρχει αυτή η προσδοκία ότι θα γίνεις μια καλύτερη, βελτιωμένη έκδοση του εαυτού σου». Και όταν η τήρηση αυτού του προτύπου είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, «αυτό μπορεί να κάνει κάποιον να νιώσει πραγματικά κατάθλιψη».

Τι να κάνετε αν αισθάνεστε θλίψη

Αν κάποια ή όλες από τις παραπάνω αιτίες σας έχουν αφήσει σε μια κατάσταση θλίψης, η Crawford λέει ότι υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας τη Blue Monday, ξεκινώντας με το να δώσετε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα - κυριολεκτικά.



«Προσπαθήστε να βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χωρίσετε την ημέρα σας έτσι ώστε να σας φαίνεται πιο διαχειρίσιμη, ώστε να έχετε πράγματα μέσα στην ημέρα που σας δίνουν κίνητρο», προσθέτει. «Αν έχετε μια δουλειά που απαιτεί να συγκεντρώνεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προγραμματίστε διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ημέρας σας, όπου μπορείτε να ανταμείψετε τον εαυτό σας, είτε παρακολουθώντας ένα επεισόδιο μιας σειράς είτε περνώντας λίγο χρόνο στα social media και μετά επιστρέψτε στη δουλειά», προτείνει.



Η Crawford συνιστά επίσης να παραμένετε σκόπιμα σε επαφή με τους ανθρώπους μετά τις γιορτές και να μην απομονώνεστε, ακόμα κι αν αυτό φαίνεται η ευκολότερη επιλογή. «Φροντίστε να προγραμματίζετε χρόνο για να καλέσετε τους αγαπημένους σας ή να διαθέτετε χρόνο για να πάτε για brunch με τη φίλη σας».

Όπως είναι φυσικό, συνιστά επίσης να κινείτε το σώμα σας. «Κάθε ευκαιρία που έχετε να ενεργοποιήσετε τους μύες σας, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζετε τη Blue Monday, την κακή σας διάθεση, επειδή προκαλείτε το σώμα σας να απελευθερώσει τα δικά του αντικαταθλιπτικά».



Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό, η Crawford λέει να είστε επιεικείς με τον εαυτό σας. «Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Θέστε ρεαλιστικές προσδοκίες για την καθημερινή σας ρουτίνα και το καθημερινό σας πρόγραμμα και αφήστε τις να αναπτυχθούν και να επεκταθούν με την πάροδο του χρόνου. Αλλά φροντίστε να είστε ρεαλιστές».