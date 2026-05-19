Πλησιάζει η διορία για έκδοση νέας ταυτότητας - Τι ισχύει για τα ταξίδια από τον Αύγουστο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις νέες, με τους πολίτες να καλούνται σταδιακά να προχωρήσουν στην έκδοσή τους, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία που οι γνωστές «μπλε» ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, από τις 3 Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παλιές ελληνικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις στο εξωτερικό, με τους πολίτες να πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να ταξιδεύουν με διαβατήριο.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται με ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος 4485), το οποίο καλύπτει το συνολικό κόστος παραγωγής και εκτύπωσης, ενώ για πολύτεκνους το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος 4486) με την κατάθεση σχετικού δικαιολογητικού. Παράλληλα απαιτείται και ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. αξίας 0,50 ευρώ (Τύπος 2043), το οποίο συνοδεύει την αίτηση. Όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Η φωτογραφία μπορεί είτε να ληφθεί επιτόπου είτε να αποσταλεί μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr, με τον πολίτη να λαμβάνει ειδικό κωδικό τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του ώστε να αντληθεί η εικόνα από την υπηρεσία.

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά με στοιχεία που αντλούνται από το «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ο πολίτης απλώς τα ελέγχει και τα επιβεβαιώνει υπογράφοντας το εκτυπωμένο έντυπο. Τα προσωπικά δεδομένα διασταυρώνονται και με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕ).

Πώς θα κλείσετε ραντεβού

Το ραντεβού για την έκδοση κλείνεται ηλεκτρονικά, με επιλογή αστυνομικής αρχής, ημερομηνίας και ώρας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται email επιβεβαίωσης. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης έως και μία ώρα πριν το ραντεβού.

Σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας απαιτείται άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία για νέο ραντεβού, ενώ για την πρώτη έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας, συνήθως γονέα ή κηδεμόνα για ανηλίκους.

Οι νέες ταυτότητες εκδίδονται από την ΕΛ.ΑΣ. και παραδίδονται περίπου μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες, ενώ με την έκδοσή τους τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα συστήματα του Δημοσίου.

Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολία εύρεσης ραντεβού, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να ελέγχουν συχνά τη διαθεσιμότητα ή να απευθύνονται σε μικρότερες αστυνομικές υπηρεσίες.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως άμεσο ταξίδι ή απώλεια εγγράφων, προβλέπεται δυνατότητα εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση.