«Πλησιάζετε το παγκάκι του Κωνσταντίνου»: Αιχμές κατά Ζωής στη Βουλή - Χαμός με Ανδρουλάκη, Φλωρίδη

Ένα απρόσμενο τρίγωνο αντιπαράθεσης, ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γιώργο Φλωρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχηματίστηκε στην Ολομέλεια, με αφορμή την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση για σύσταση προανακριτικής για τους Λιβανό - Αραμπατζή. Στο επίκεντρο της κόντρας βρέθηκαν όλα όσα διημείφθησαν κατά την απόρρητη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, ενώ εκτοξεύθηκαν και βαριές προσωπικές αιχμές.

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη

Αρχικώς, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη χθεσινή ακρόαση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών «κατέρρευσαν» η «λάσπη», τα «χυδαία υπονοούμενα» και οι «προσωπικές επιθέσεις» που δέχεται επί τέσσερα χρόνια από το «παρακράτος».

«Μας είπε ο Θεμιστοκλής Δεμίρης πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησής μου και πως δεν υπάρχει καταγραφή. Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά; Είναι ικανή για όλα η ΝΔ», όπως εκτίμησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σχολίασε πως η κυβέρνηση «αντί να κρυφτεί, μας απείλησε», στον απόηχο της άγριας κόντρας που έχει ξεσπάσει για τις διαρροές από την απόρρητη συνεδρίαση.



«Δεν καταλαβαίνω από απειλές και δεξιούς τραμπουκισμούς! Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια;», διερωτήθηκε και στράφηκε ευθέως κατά του Νικήτα Κακλαμάνη που προανήγγειλε έρευνα για την πηγή των διαρροών, καταλογίζοντάς του «α λα καρτ ευαισθησία» και «θράσος».

Φλωρίδης: Βαθύτατη προσβολή και τεράστιο ατόπημα

Απαντώντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατήγγειλε πως η διαρροή απόρρητων πληροφοριών συνιστά «βαθύτατη προσβολή» και «τεράστιο πολιτικό ατόπημα».

«Δεν θα μπω στη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες, δεν χωρά αυτή η συζήτηση, αλλά υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες», υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και επειδή ζήτησε την κλήτευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου, όπως είπε, «να τον ελέγξει για τις αποφάσεις του».

Ανδρουλάκης: Σας ξέρω τρεις δεκαετίες, κοιτάξτε με στα μάτια και ελάτε στη θέση μου!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έριξε τότε το γάντι στον Γιώργο Φλωρίδη, απευθυνόμενός του σε προσωπικό τόνο: «Κοιτάξτε με στα μάτια, με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Ελάτε στη θέση μου. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε. Με πρακτοριλίκια και με χυδαιότητες με απειλούν εδώ και τέσσερα χρόνια και χθες αποδείχθηκε η κοροϊδία! Εσείς τι θα κάνατε;», τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι διαρροές δεν απειλούν την εθνική ασφάλεια, αλλά το «παρακράτος».

«Δεν θα σιωπήσω, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι!», είπε, μιλώντας για «ορφανά του Καρατζαφέρη» και το «γενιτσαρικό τάγμα» εντός της κυβέρνησης.

«Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης, δικαιώθηκε όπως λέτε. Η απόφαση του ΣτΕ λέτε πως τον έχει δικαιώσει. Ποιο θέμα Κράτους Δικαίου υπάρχει λοιπόν;», απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Νέα ένταση με τη Ζωή: «Πλησιάζετε προς το παγκάκι του Γιώργου Κωνσταντίνου...»

Το θερμόμετρο ανέβηκε επικινδύνως - ξανά - μεταξύ των Γιώργου Φλωρίδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Ο φασίστας! Δεν είστε βουλευτής κύριε! Δεν ντρέπεστε λίγο; Κάνατε κακουργήματα και σας πείραξε η δημοσιοποίηση;» φώναζε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την ώρα της παρέμβασης του υπουργού Δικαιοσύνης.



«Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση…. Για λόγους πολιτικής αισθητικής, και γενικότερα αισθητικής, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας», σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης, ενημερώνοντάς την μάλιστα πως έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και νέα δικογραφία εις βάρος της.

Παίρνοντας το λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα ολομέτωπη επίθεση. «Στο χωριό σας το Σταυροχώρι, ποιος ήταν πρόεδρος επί Χούντας; Έχετε καμία σχέση; Από εκεί μάλλον μάθατε πως δουλεύει το παρακράτος», ανέφερε.

Τότε, ο υπουργός Δικαιοσύνης της απάντησε μέσω του… κλασικού ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα με τη γνωστή ταινία «Ξύπνα, Βασίλη».



«Κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υπάρχει μια σκηνή στην οποία έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα σε αυτό, παρόλο που η Βουλή δεν έχει παγκάκια….», όπως σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης.



Αξίζει να σημειωθεί πως στη γνωστή κωμική ταινία της Φίνος Φιλμ, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανεβαίνει σε ένα παγκάκι ενώ νοσηλεύεται σε φρενοκομείο, αρχίζοντας να φωνάζει «κικιρίκου», πιστεύοντας ότι είναι κόκορας….