Πληθωρισμός: Φρένο στις ανατιμήσεις, αλλά πιέζουν τα νοικοκυριά τρόφιμα, ενοίκια και ενέργεια

Μπορεί ο ρυθμός αύξησης των τιμών να εμφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Ιούνιο, ωστόσο η καθημερινότητα των καταναλωτών εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,4%, έναντι 5,2% τον Μάιο, καταγράφοντας μεν αποκλιμάκωση, αλλά παραμένοντας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν βρισκόταν στο 2,8%.



Η εικόνα δείχνει ότι οι πιέσεις στις τιμές δεν έχουν εξαλειφθεί. Αντίθετα, απλώς κινούνται με πιο αργό ρυθμό, ενώ βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.



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Τα τρόφιμα παραμένουν στο επίκεντρο



Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες του πληθωρισμού, αν και σε σχέση με προηγούμενους μήνες οι ανατιμήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες.



Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν κυρίως στα είδη κρέατος, με το αρνί και το κατσίκι να ακριβαίνουν κατά 16,2% και το μοσχάρι κατά 15,6% μέσα σε έναν χρόνο. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα πουλερικά, τα αλλαντικά, τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα, οι χυμοί και ο καφές.



Αντίθετα, σημαντική ανάσα για τα νοικοκυριά αποτέλεσε η συνέχιση της πτώσης στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 12,8% σε σχέση με πέρυσι.



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Ενέργεια και στέγαση συνεχίζουν να «καίνε»

Παρά την επιβράδυνση του γενικού δείκτη, το κόστος στέγασης εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονους ρυθμούς.



Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ ακριβότερες έγιναν και οι υπηρεσίες συντήρησης κατοικιών.



Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακές ανατιμήσεις παραμένουν έντονες. Το φυσικό αέριο καταγράφει ετήσια αύξηση 24,6%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτινάχθηκε κατά 53,2%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το ηλεκτρικό ρεύμα.



Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν συνολικά το κόστος διαβίωσης, αλλά και τις μεταφορές, καθώς η άνοδος στα καύσιμα μεταφέρεται σε αρκετές υπηρεσίες.

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Ακριβότερες οι μετακινήσεις και η έξοδος



Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες.



Τα εστιατόρια, τα καφέ και τα ταχυφαγεία ανατίμησαν τις υπηρεσίες τους κατά 8,3%, ενώ ακριβότερα έγιναν τα πακέτα διακοπών, τα ασφάλιστρα υγείας, τα κομμωτήρια και αρκετές υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.



Παράλληλα, οι αεροπορικές μεταφορές επηρεάστηκαν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, με τα εισιτήρια να εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις.



Μηδενική μεταβολή σε σχέση με τον Μάιο



Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο, γεγονός που αποτυπώνει μια προσωρινή σταθεροποίηση της αγοράς.



Ωστόσο, στο εσωτερικό του δείκτη συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, όπως τα φρούτα, τα δημητριακά πρωινού, το γιαούρτι και το φυσικό αέριο, ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.



Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ



Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις πιο ήπιες αυξήσεις στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί η πίεση στο κόστος ζωής.



Την ίδια ώρα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, που χρησιμοποιείται για τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, διαμορφώθηκε στο 3,9% σε ετήσια βάση.



Παρά τη βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με βασικά αγαθά και υπηρεσίες να παραμένουν σε τροχιά αυξήσεων.