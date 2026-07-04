Πλήθος Ιρανών αποχαιρετούν τον Χαμενεΐ: Κλάματα, προσευχές και συνθήματα γύρω από το φέρετρο

Μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, καθώς το Ιράν ξεκίνησε, σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, τις εξαήμερες τελετές κηδείας του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ, το φέρετρό του, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του, εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι τοίχοι του τεμένους είναι καλυμμένοι με μεγάλα πορτρέτα του Χαμενεΐ, με μαύρα λάβαρα σε ένδειξη πένθους και κόκκινες σημαίες, σύμβολο μαρτυρίου και εκδίκησης.

Δίπλα στο φέρετρο εκτίθενται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση: μία από τις κόρες του, ένας γαμπρός του, μια νύφη και μια εγγονή του, ηλικίας 14 ετών σύμφωνα με τις αρχές.

Reuters

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν από τα ξημερώματα στην ιρανική πρωτεύουσα με τα πλάνα να δείχνουν κόσμο να περιβάλλει το φέρετρο του Χαμενεΐ, με πολλούς ανθρώπους να κλαίνε, να προσεύχονται και να φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Reuters

Reuters

Ορισμένοι κρατούσαν πανό και πορτρέτα του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πολλοί κρατούν κόκκινες σημαίες με την επιγραφή «μάρτυρας». Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, κάποιοι από το πλήθος φώναζαν «εκδίκηση», αλλά και «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά σε επίσημες συγκεντρώσεις.

Οι Αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ.

Η κηδεία του, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, αναμένεται ότι θα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ιράν.

Που θα ταφεί η σορός

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα εκτίθεται μέρα και νύχτα ως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στη Μεγάλη Μοσάλα, ενώ θα ακολουθήσει πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης. Την Τρίτη 7 Ιουλίου θα φτάσει στην ιερή πόλη Κομ. Στη συνέχεια το φέρετρο του Χαμενεΐ –θρησκευτικού ηγέτη των σιιτών– θα πάει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι σιίτες. Ο Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη και γενέτειρά του Μασχάντ.



