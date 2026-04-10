Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου - Στο Βουκουρέστι άνθρωποι του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η κηδεία του εμβληματικού προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με στρατιωτικές τιμές. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Ελευθερίου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, για να αποχαιρετήσει έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα τις δύο προηγούμενες ημέρες στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι έδωσαν το «παρών» στην τελετή. Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εκφώνησε έναν από τους επικηδείους, αποχαιρετώντας τον πατέρα του μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Στο πλευρό του Ραζβάν βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο Μαρία Γκοντσαρόβα, ενώ παρόντες ήταν ακόμη ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε τιμηθεί το 2009 με Εθνικό Παράσημο στον βαθμό του Ιππότη από την Προεδρία της Ρουμανίας, ως αναγνώριση της συνολικής συμβολής του στο ποδόσφαιρο. Όταν το φέρετρο έφτασε στον οικογενειακό τάφο στο Νεκροταφείο Μπέλου, οι παρευρισκόμενοι τον αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı



Αρκετές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου έδωσαν το «παρών», μεταξύ των οποίων οι Μίρτσεα Ρέντνικ, Γκεόργκε Χάτζι, Ιονούτ Λουπέσκου, Ιοάν Οβίδιου Σαμπάου, Ντανούτ Λούπου, Μάριους Σουμουντίκα και Φλορίν Κονσταντινόβιτσι, συνοδεύοντας τον σπουδαίο τεχνικό στο τελευταίο του ταξίδι.