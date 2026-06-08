Πλήθος κόσμου στο νεκροταφείο Παπάγου για το «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά

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Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Μάλιστα η κηδεία του Γιώργου Σουφλια θα πραγματοποιηθεί με τιμές ενεργεία υπουργού για αυτό υπάρχει και άγημα του στρατού.

Λίγο πριν τις 12:00 έφτασε στον χώρο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/F7ZkwgEUkp — Flash.gr (@flashgrofficial) June 8, 2026

Παρόντες είναι πολλοί πολιτικοί και παλιοί πολιτικοί συνοδοιπόροι του Γιώργου Σουφλιά, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990).

Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).