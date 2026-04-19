Πλοίο γαλλικής ναυτιλιακής δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Πλοίο της εταιρείας CMA CGM «δέχθηκε προειδοποιητικές βολές χθες (Σάββατο)» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).



«Το πλήρωμά του είναι ασφαλές», δήλωσε η εταιρεία με έδρα τη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, σε σύντομο δελτίο τύπου.



Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, «υπέστη ζημιές» το Σάββατο, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.



«Το Ιράν αποφάσισε να ρίξει σφαίρες χθες στα Στενά του Ορμούζ - Μια πλήρης παραβίαση της Συμφωνίας μας για την Κατάπαυση του Πυρός!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, προσθέτοντας ότι ένα γαλλικό και ένα βρετανικό πλοίο ήταν μεταξύ των στόχων.



Τα εμπορικά πλοία δέχτηκαν πράγματι πυρά και απειλές από τον ιρανικό στρατό καθώς προσπαθούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, αφού το Ιράν έκλεισε εκ νέου αυτή την κρίσιμη εμπορική οδό μετά από ένα σύντομο άνοιγμα.

Πυρά και κατά πετρελαιοφόρου

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO το Σάββατο, περιπολικά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με τον οργανισμό. Το δεξαμενόπλοιο είναι το Sanmar Herald, που φέρει ινδική σημαία, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.



Ένα άλλο πλοίο, το Mein Schiff 4 με σημαία Μάλτας, ανέφερε ότι σε μικρή απόσταση έπεσε ένα βλήμα ενώ έπλεε κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με την εταιρεία Vanguard.



Σε ένα τρίτο περιστατικό, η UKMTO ανέφερε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «αναφέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιές σε ορισμένα εμπορευματοκιβώτια», αλλά όχι πυρκαγιά. Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να αφορά στο πλοίο της γαλλικής εταιρείας CMA CGM.