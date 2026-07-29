ΠΛΣ 020: Το αρχαιότερο σκάφος του Λιμενικού επιστρέφει εκεί όπου γράφεται η ιστορία της διάσωσης

Πανέτοιμο να επιστρέψει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις ελληνικές θάλασσες είναι το ΠΛΣ 020 του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το αρχαιότερο εν ενεργεία σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ένα σκάφος με μεγάλη ιστορία, που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, έχοντας διασώσει εκατοντάδες ανθρώπους από τα κύματα. Από τα τέλη Μαΐου το ΠΛΣ 020 είχε αποσυρθεί στο καρνάγιο για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Διαβάστε για το αρχαιότερο σκάφος του Λιμενικού που επιστρέφει στη δράση.