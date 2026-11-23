Πότε καθάρισες για τελευταία φορά το εσωτερικό του πλυντηρίου σου; Αν έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες, ίσως ήρθε η στιγμή να ασχοληθείς με τη συντήρησή του. Οι κατασκευαστές LG, Samsung και Whirlpool προτείνουν να καθαρίζεις το πλυντήριο κάθε έναν με δύο μήνες ή περίπου έπειτα από 30 κύκλους πλύσης. Η τακτική φροντίδα βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί σωστά και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων, όπως οι δυσάρεστες μυρωδιές, η δυσκολία στην απομάκρυνση του νερού και η συγκέντρωση βρωμιάς στο εσωτερικό της.

Η φροντίδα, ωστόσο, δεν σταματά στον βαθύτερο καθαρισμό που κάνεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που αξίζει να εντάξεις στη ρουτίνα σου μετά από κάθε πλύση. Για παράδειγμα, άφηνε την πόρτα ανοιχτή ώστε να αερίζεται ο κάδος και καθάριζε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού που βλέπεις στο εσωτερικό. Έτσι περιορίζεται η υγρασία και αποφεύγεται η συσσώρευση καταλοίπων σε σημεία όπως το λάστιχο της πόρτας, η θήκη απορρυπαντικού και οι σωλήνες. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να εντοπίσεις έγκαιρα τυχόν φθορές ή προβλήματα στη συσκευή.

Δες ποια σημεία χρειάζονται την προσοχή σου μετά από κάθε πλύση και πώς μπορείς να διατηρείς το πλυντήριό σου καθαρό και σε καλή κατάσταση.

