Πλύσιμο ρούχων: Η επιστήμη αποκαλύπτει ποιος κύκλος τα προστατεύει πραγματικά

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Λιντς, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Dyes and Pigments, δείχνει ότι ο τρόπος πλυσίματος επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ζωής των ρούχων. Όσο πιο χαμηλή η θερμοκρασία και όσο πιο σύντομος ο κύκλος, τόσο λιγότερη φθορά υφίσταται το ύφασμα. Οι ειδικοί παρατήρησαν ότι το επιθετικό πλύσιμο δεν καταστρέφει μόνο την εμφάνιση, αλλά επιταχύνει και τη γήρανση των ινών, οδηγώντας σε θαμπά χρώματα και γρήγορη απώλεια της αρχικής υφής.

Πώς επηρεάζει το πλυντήριο τη διάρκεια ζωής των ρούχων

Όπως διαβάζουμε στο Popular Mechanics, οι επιστήμονες συνεργάστηκαν με την Procter & Gamble για να καταλάβουν πώς κατά την πλύση δημιουργούνται μικροΐνες που αποκολλώνται από τα ρούχα. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια, αόρατα με γυμνό μάτι, συγκεντρώνονται μέσα στο νερό της πλύσης και αποτελούν ένδειξη ότι το ύφασμα καταπονείται. Η απελευθέρωσή τους αποδείχθηκε μεγαλύτερη σε προγράμματα με υψηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερης διάρκειας.

Η μεθοδολογία της μελέτης ήταν αυστηρή: οι ερευνητές έκαναν πλύσεις χωρίς ρούχα για να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν ξένες ίνες, ενώ στη συνέχεια ζύγισαν τις μικροΐνες που συλλέχθηκαν από κάθε πλύση. Χρησιμοποίησαν δεκάδες μπλουζάκια από γνωστές εταιρείες για να διαπιστώσουν πώς διαφορετικά υφάσματα αντιδρούν σε ποικίλες ρυθμίσεις. Τα ευρήματα έδειξαν σταθερή απώλεια υλικού σε κάθε κύκλο.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για το χρώμα

Η ομάδα μέτρησε πώς αλλάζει το χρώμα μέσα από ειδικά πανάκια που απορροφούν βαφή. Παρακολουθώντας την απόχρωση πριν και μετά την πλύση, είδαν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε ταχύτερη φθορά. Τα σκούρα χρώματα χάνουν την έντασή τους, ενώ τα έντονα prints δείχνουν πιο «κουρασμένα» μετά από επαναλαμβανόμενες ζεστές πλύσεις, αποδεικνύοντας ότι ο ήπιος κύκλος προστατεύει σημαντικά την εμφάνιση.

Ο ιδανικός κύκλος πλύσης με βάση την επιστήμη

Η έρευνα δείχνει ότι το πλύσιμο στους 40°C για μεγαλύτερο χρόνο επιταχύνει την απώλεια χρώματος σε σχέση με τους σύντομους, κρύους κύκλους. Αυτό δεν αφορά μόνο τη βαφή που ξεθωριάζει από το ίδιο το ρούχο, αλλά και τη μεταφορά χρωστικών σε άλλα υφάσματα. Τα υλικά αλληλεπιδρούν μέσα στον κάδο, ενώ η αυξημένη θερμότητα κάνει τη διαδικασία πιο έντονη, δημιουργώντας γκρίζες ή κιτρινισμένες περιοχές.

Όταν εξετάστηκε η μεταφορά χρώματος, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα λευκά υφάσματα δέχονταν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα βαφής στα μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερων θερμοκρασιών προγράμματα. Αυτό εξηγεί γιατί λευκά ρούχα συχνά δείχνουν «βρόμικα» μετά από τέτοιες συνθήκες. Το φαινόμενο ήταν επαναλαμβανόμενο σε διαφορετικά υλικά, δείχνοντας ότι δεν έχει σημασία μόνο το χρώμα, αλλά και η συνολική διάρκεια έκθεσης.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι η παραγωγή μικροϊνών δεν σταματά ποτέ: ακόμη και μετά από οκτώ ή δέκα πλύσεις, τα υφάσματα συνεχίζουν να αποβάλλουν ίνες. Αυτό αποδεικνύει ότι η φθορά δεν εμφανίζεται μόνο στις πρώτες χρήσεις, αλλά αποτελεί σταθερή διαδικασία. Όσο πιο υψηλές οι θερμοκρασίες και μεγαλύτερη η διάρκεια πλύσης, τόσο μεγαλύτερη και η ποσότητα μικροϊνών που απελευθερώνεται στο νερό.

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσεις τα ρούχα σε καλή κατάσταση είναι να επιλέγεις σύντομο πρόγραμμα και χαμηλές θερμοκρασίες και όχι πολύ υψηλές στροφές. Έτσι μειώνεται η απώλεια χρώματος, περιορίζονται οι μικροΐνες που φεύγουν στο περιβάλλον και εξοικονομείται ενέργεια.