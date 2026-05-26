Πλύσιμο στους 60°C: Γιατί τα σεντόνια σας μπορεί να μην είναι τόσο καθαρά όσο νομίζετε

Για πολλά χρόνια επικρατούσε η πεποίθηση ότι ένα πρόγραμμα πλύσης στους 60 βαθμούς Κελσίου αρκεί για να καθαρίσει και να απολυμάνει σεντόνια, πετσέτες και καθημερινά υφάσματα, προσφέροντας ένα αίσθημα ασφάλειας για την υγιεινή του σπιτιού.

Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούν αυτή τη βεβαιότητα. Έρευνα του Πανεπιστημίου De Montfort στο Λέστερ δείχνει ότι αρκετά οικιακά πλυντήρια δεν φτάνουν στην πραγματική θερμοκρασία που αναγράφουν, με αποτέλεσμα η απολύμανση των ρούχων να μην είναι πάντα αποτελεσματική.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS ONE το 2025, διαπίστωσε ότι σχεδόν τα μισά από τα πλυντήρια που εξετάστηκαν δεν κατάφεραν να εξαλείψουν επαρκώς τα βακτήρια, ακόμη και όταν λειτουργούσαν σε θεωρητικά υψηλές θερμοκρασίες.

Δες τι αποκαλύπτει η έρευνα για την πραγματική αποτελεσματικότητα των πλυντηρίων και τι μπορείς να κάνεις για πιο ασφαλές πλύσιμο.