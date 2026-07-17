«Πνίγεται» στους καπνούς η Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026

Η κατάσταση στον Καναδά τις τελευταίες ώρες είναι εκτός ελέγχου με πάνω από 800 φωτιές να μαίνονται, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι φωτιές δεν έχουν δημιουργήσει θέματα μόνο στον Καναδά, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στις ΗΠΑ και ήδη πολλές πολιτείες έχουν επηρεαστεί. Οι αρχές συνεχώς ενημερώνουν τους πολίτες και τους προειδοποιούν να μειώσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς η ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές θεωρείται πλέον «επικίνδυνη», σύμφωνα με το πρόγραμμα Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ.

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Μια από αυτές που επηρεάζονται είναι και η Νέα Υόρκη, η οποία έχει «πνιγεί» από τους καπνούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πολιτεία, η ποιότητα του αέρα θεωρείται «πολύ επιβλαβής», η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία μετά την «επικίνδυνη», ενώ στο κέντρο της Νέας Υόρκης η ποιότητα του αέρα είναι «επιβλαβής».

Breathing NYC's smoky air is equal to puffing 10 whole cigarettes, expert warns https://t.co/7znoARIY8o pic.twitter.com/LgPF30i78a — New York Post (@nypost) July 16, 2026

Αυτή η εξέλιξη όμως, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο MetLife την Κυριακή (19/7), στις 22:00 ώρα Ελλάδος και 15:00 τοπική. Μάλιστα, οι πολίτες αγωνιούν αρχικά για το τι γίνεται με τις πυρκαγιές και σε δεύτερο χρόνο για το αν θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση στον μεγάλο τελικό, ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

REUTERS

Για την ώρα δεν φαίνεται πως θα επηρεαστεί ο αγώνας και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών της Νέας Υόρκης, τις επόμενες ώρες ο αέρας θα αλλάξει κατεύθυνση και τα πράγματα ίσως καλυτερέψουν, αφού οι κάτοικοι παραμένουν μέχρι στιγμής σε κλειστούς χώρους. Πάντως, για τον Καναδά τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού το Καναδικό Διαυπηρεσιακό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών γνωστοποίησε πως αυτή τη στιγμή μαίνονται 857 πυρκαγιές!