«Πνίγηκε» η Αττική: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Η επέλαση της κακοκαιρίας αφήνει πληγές στην Αττική, με μία γυναίκα νεκρή στην Άνω Γλυφάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με έναν λιμενικό νεκρό στο Άστρος.

Ειδικά η Αττική βρέθηκε στο «μάτι» της σφοδρής βροχόπτωσης. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε όλη την Αττική, κυρίως στο οδικό δίκτυο, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, προβλήματα εντοπίστηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, με τα μεγαλύτερα να έχουν σημειωθεί κυρίως στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε δεχθεί μέχρι αργά το απόγευμα 186 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων (160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων), οι οποίες ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ημέρου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στη Νέα Μάκρη.

Στη συμβολή της Λ. Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου, στη Γλυφάδα.

Στην έξοδο για Καισαριανή της Λ. Αλίμου - Κατεχάκη.

Έξοδος προς Πειραιά από το ύψος της υπόγειας Αναγεννήσεως, στη Μεταμόρφωση.

Κίρκης, από το ύψος της οδού Αχαΐας, στο ρεύμα προς αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό (Ωρωπός), από το ύψος της επαρχ. οδού Αμφιαρείου - Χαλκουτσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

Στη Λ. Βουλιαγμένης, από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους στο ρεύμα προς Βούλα.

Αγίου Ανδρέα, από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγ. Μαρίνας, στη Ν. Μάκρη.

Ανοίξεως, από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αθήνα.

Λ. Λαυρίου, από το ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/01) στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή του Παπάγου Αττικής με 146.4mm. Ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην περιοχή του Παπάγου, στον Βύρωνα, στο Χαλάνδρι, στην Ηλιούπολη αλλά και στους Αμπελόκηπους.



