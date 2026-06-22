Πνίγηκε ο αδερφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη στα Χανιά: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός

Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία των Χανίων ο θάνατος του Μανώλη Νικολετάκη, αδερφού του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη, ο οποίος βρέθηκε από πνιγμό ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων.

Οδοντίατρος στο επάγγελμα, ο Μανώλης Νικολετάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπημένος στην τοπική κοινωνία, καθώς φρόντιζε αφιλοκερδώς τους απόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πολίτες έβγαλαν από το νερό τον άτυχο άνδρα το πρωί του Σαββάτου (20/6), ωστόσο πάρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, δεν επανήλθε.

Ο Νίκος Νικολετάκης, μέσα από ανάρτησή του, αποχαιρέτησε τον αδελφό του.

«Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου…», αναφέρει ο αδελφός του στην ανάρτησή του.