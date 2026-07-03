Πνιγμός 6χρονου: «Ζούσε για το παιδί της» - Συγκλονίζει μαρτυρία στον FLASH για την 32χρονη

Βαρύ πένθος στους Γαργαλιάνους μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε κατοικία της Μεσσηνίας, όταν ένα 6χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του πέφτοντας στην πισίνα βίλας στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Γαργαλιάνων αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, ενώ συγκλονίζουν οι περιγραφές ανθρώπων που γνώριζαν από κοντά τη μητέρα αλλά και τις θυσίες που έκανε για να μεγαλώσει το μοναχοπαίδι της.

«Έκανε δύο δουλειές για να μεγαλώσει το παιδί της»

«Η μητέρα αυτή ζούσε γι’ αυτό το παιδί. Έκανε δύο δουλειές, δούλευε σε χωράφια, ως καθαρίστρια σε σπίτια, σε ξενοδοχεία, σε βίλες, ακόμη και στο καφενείο που διατηρώ στην περιοχή, μόνο και μόνο για να το μεγαλώσει. Ανυπομονούσε να πάει το παιδί της στην Α’ Δημοτικού. Έκανε όνειρα για τη νέα σχολική χρονιά και ήταν ευτυχισμένη μόνο που έβλεπε το παιδί της να μεγαλώνει. Όπου πήγαινε, είχε μαζί της και το παιδί, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που δεν υπήρχε σχολείο. Το αγαπούσε πάρα πολύ και το έδειχνε με τις πράξεις της. Έκανε πολλές θυσίες κι εμείς το βλέπαμε αυτό και το αγαπούσαμε κι εμείς όλοι εδώ στο χωριό», λέει στον Flash κάτοικος της περιοχής.

Ο ίδιος μιλάει για το Γολγοθά που περνάει η 32χρονη γυναίκα η οποία αδυνατεί να πιστέψει πως έχασε το παιδί της. «Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη. Εκείνη πρόσεχε πάρα πολύ το παιδί της. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και έπεσε στην πισίνα. Η μητέρα είναι σε σοκ. Βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν ξέρω πως θα σηκώσει αυτό τον Σταυρό», λέει ο ίδιος.

Οι δραματικές στιγμές στην πισίνα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε κατοικία στη Μεσσηνία, όπου η 32χρονη μητέρα εργαζόταν ως καθαρίστρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο της διώροφης κατοικίας, αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει από τα μάτια της τον γιο της και άρχισε να τον αναζητά.

Λίγα λεπτά αργότερα τον εντόπισε στην πισίνα του σπιτιού χωρίς τις αισθήσεις του. Οι φωνές της προκάλεσαν πανικό και σε άλλη μία γυναίκα που βρισκόταν στο χώρο και μαζί προσπάθησαν να τον βγάλουν από την πισίνα ενώ παράλληλα κάλεσαν σε βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δύο γιατροί από το Κέντρο Υγείας Πύλου.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Οι υγειονομικοί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου για περισσότερο από μία ώρα γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το εξάχρονο παιδί δεν τα κατάφερε, με τη μητέρα του να βρίσκεται σε σοκ με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να δώσει ούτε καταθέσει στους αστυνομικούς, για το πώς έχασε τον 6χρονο από τα μάτια της.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου στην συνέχεια την άφησε ελεύθερη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν διαζευγμένη τα τελευταία περίπου τέσσερα χρόνια και ζούσε στους Γαργαλιάνους μαζί με το παιδί της.