POCO X8 Pro, ιδανικό για gamers

Το POCO X8 Pro είναι ένα gaming-oriented mid-range smartphone που ξεχωρίζει για τις κορυφαίες επιδόσεις, την τεράστια μπαταρία και την premium κατασκευή του, αλλά και την προσιτή τιμή λιανικής.



Σχεδιασμός και Οθόνη

Με διαστάσεις 157.5 x 75.1 x 8.4 χιλιοστά και βάρος 201 γραμμάρια, το X8 Pro έχει αλουμινένιο πλαίσιο και γυάλινη πλάτη σε ματ υφή για premium αίσθηση, με πιστοποίηση IP68/IP69K για πλήρη προστασία από νερό/σκόνη και αντοχή σε πτώσεις από έως και 2,5 μέτρα. Η οθόνη του έχει διαγώνιο 6.59 ιντσών και είναι 1.5K AMOLED (1440x3200) με 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ και φωτεινότητα 2000 nits για να προσφέρει εκπληκτική ορατότητα και ομαλότητα σε gaming και social.



Επεξεργαστής και αποθηκευτικός χώρος

Ο MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) με Mali-G720 GPU, τα έως και 12GB RAM και ο αποθηκευτικός χώρος έως 512GB UFS 4.0 εξασφαλίζουν επιδόσεις flagship μοντέλου. Σε παιχνίδια όπως το Call of Duty Mobile το κινητό υποστηρίζει δράση στα 120fps, ενώ και στο Genshin Impact φτάνει στα 60fps χωρίς throttling, χάρη στο ανανεωμένο εσωτερικό σύστημα ψύξης. Το λειτουργικό HyperOS 3 (Android 16) με το AI HyperBoost προσθέτει smooth εμπειρία στο multitasking, αλλά και στα του gaming γενικότερα.



Κάμερες και μπαταρία

Η κύρια κάμερα έρχεται στα 50MP με οπτικό σταθεροποιητή και έχουμε ακόμη μια 8MP ultra-wide και μια 20MP front selfie που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες με καλές επιδόσεις και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Στα του video έχουμε εγγραφή έως και 4K 60fps, ενώ τα AI εργαλεία βελτιώνουν μέχρι και τα πορτρέτα που θα τραβήξετε.



Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 6500mAh και διαρκεί 1.5-2 μέρες χρήσης, με την ταχεία φόρτιση στα 100W SUPERVOOC να γεμίζει τη συσκευή σε περίπου 30 λεπτά.



Συνδεσιμότητα και λογισμικό

Για τα της συνδεσιμότητας έχουμε 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR blaster, σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη για Dolby Atmos. Το HyperOS υπόσχεται ενημερώσεις σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να μην χάσετε κανένα σημαντικό χαρακτηριστικό που θα προστεθεί αργότερα.

Αν είστε gamer ή χρειάζεστε ένα ισχυρό κινητό σε καλή τιμή, με καλή μπαταρία και ανθεκτικότητα, το POCO X8 Pro είναι μια εύκολη επιλογή.