Ποδοσφαιριστές προσλαμβάνουν μαχητές MMA για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους από συμμορίες

Τα καταπράσινα χωριά Άλντερλι Έτζ, Γουίλμσλοου και Πρέστμπουρι έχουν συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με ποδοσφαιριστές της Premier League. Μιλάμε για μια περιοχή με απέραντες επαύλεις και εξωτικά σπορ αυτοκίνητα, που προσελκύει αθλητές, και συγκεκριμένα ευκατάστατους ποδοσφαιριστές, για να ζήσουν εκεί.

Πρόσφατα όμως, η περιοχή με το παρατσούκλι «Χρυσό Τρίγωνο» του Τσέσαϊρ - όπου το μέσο ακίνητο πωλείται για πάνω από 700.000 λίρες - αρχίζει να χάνει τη λάμψη της. Οι ντόπιοι ισχυρίζονται πως μια σειρά βίαιων εγκλημάτων, όπως ληστείες και εμπρησμοί, είναι η αιτία αρκετοί πλούσιοι κάτοικοι είτε να μετακομίσουν, είτε ακόμα και να φτάσουν στο σημείο να «προσλάβουν» μαχητές MMA για να προστατεύσουν τα αρχοντικά τους αλλά και τους οικείους τους.

Πότε ξεκίνησε η περιοχή να προσελκύει πλούσιους αλλα και...απατεώνες

Οι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν να αποικίζουν την περιοχή την δεκαετία του 90', με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και την γυναίκα του Βικτόρια να είναι ένα από τα πρώτα ζευγάρια διασημοτήτων που κυνηγήθηκαν από παπαράτσι στα καταπράσινα σοκάκια της. Βέβαια την τελευταία δεκαετία οι πόλεις και τα χωριά του βόρειου Τσέσαϊρ έχουν προσελκύσει διάφορους πλούσιους, που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα και με την τεχνολογία.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πλούσιοι και διάσημοι που αποκαλούν το «Χρυσό Τρίγωνο» σπίτι τους. Οι εγκληματίες ανέκαθεν προσελκύονταν από τους ιδιωτικούς δρόμους και τα περιφραγμένα σπίτια του. Τις δεκαετίες του '70 και του '80, επίδοξοι απατεώνες με ψευδείς δεσμούς με την SAS του Βρετανικού στρατού, περιφέρονταν στους δρόμους με Jaguar και Aston Martin, ενώ συχνά έφταναν με τη γοητεία τους σε κρεβάτια και έπειτα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ντόπιων κυριών που αναζητούσαν κίνδυνο, την ώρα που οι σύζυγοί τους έλειπαν παίζοντας γκολφ με φίλους στην Ισπανία.

Το θύμα Τζάκ Γκρίλις και ...οι μαχητές MMA απέναντι στις συμμορίες

Τον Δεκέμβριο του 2023, εγκληματίες στόχευσαν το σπίτι του Τζακ Γκρίλις στο Τσέσαϊρ, όταν έκλεψαν κοσμήματα και ρολόγια αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, καθώς ο σταρ έλειπε σε αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ένας σύμβουλος ασφαλείας της συγκεκριμένης περιοχής, που δεν ήθελε να ονομαστεί δήλωσε: «Μπορώ να σας πω ότι ένας τεράστιος σύλλογος, με αρκετούς παίκτες στην περιοχή του Τσέσαϊρ έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας».

«Έχουν τώρα στρατολογήσει μερικούς πρώην μαχητές MMA για να σωματοφύλακες των παικτών και των οικογενειών τους. Ένας από τους δύο κάνει την δουλειά της κλειστής προστασίας, ενώ ο άλλος είναι φύλακας. Αυτό σημαίνει ότι μένει στο σπίτι όταν ο παίκτης λείπει με την ομάδα.»

«Οι συμμορίες τείνουν να κάνουν τις μεγάλες δουλειές όταν οι παίκτες λείπουν στην Ευρώπη. Και οι δύο πρώην μαχητές MMA είναι πολύ σίγουροι όταν πρόκειται για σωματικές αντιπαραθέσεις και δεν θα έκαναν πίσω αν συνέβαινε κάτι.»

«Φροντίζουν τους παίκτες και τις οικογένειές τους όταν είναι έξω στον δρόμο, όταν μπορούν να συμβούν διάφορα. Αν ένας νεαρός παίκτης θέλει να πάει σε νυχτερινό κέντρο, θα τον πάρουν μαζί τους και θα βεβαιωθούν ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Αυτά τα παιδιά έχουν αγωνιστεί στα υψηλότερα επίπεδα και είναι εξαιρετικά ικανά.»

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Έτσι, οι συμμορίες από το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ βλέπουν το Πρέστμπουρι και το Νάτσφορντ ως ένα είδος Disneyland με ατελείωτες ευκαιρίες. Δεν φοβούνται τους φρουρούς ασφαλείας στα ψεύτικα περιπολικά που αποτελούν πηγή διασκέδασης για αυτούς».

Ο «στόχος» Ραχίμ Στέρλινγκ που δεν πρόλαβαν να «χτυπήσουν» λόγω ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας

Ένας απατεώνας εν ονόματι Τόμας Μι, ο οποίος περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας επιδρομές σε σπίτια στο Χρυσό Τρίγωνο, συνελήφθη μετά από μια καταστροφική έφοδο στο σπίτι του Στιβ Ντέιλ στο Πρέστμπουρι, ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Bury FC. Oταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του Μι στον Πύργο Μπίτχαμ στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, βρήκε 125.000 λίρες. Ο Μι και ο συνεργός άφησαν πίσω τους ρολόγια αξίας μεταξύ 300.000 και 500.000 λιρών, καθώς ο γιος του κ. Ντέιλ τους καταδίωκε και έφυγαν από το ακίνητο με μόνο ένα χαρτονόμισμα των 10 λιρών. Οι εισαγγελείς αργότερα αποκάλυψαν ότι ο Μι ηγήθηκε εφόδων σε όλη την περιοχή του Τσέσαϊρ και μάλιστα στόχευσε το σπίτι του Ραχίμ Στέρλινγκ.