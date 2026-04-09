Ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι και εννέα ετών για ανθρωποκτονία

Μια υπόθεση αυτοκινητιστικού έθεσαν τον Καντέρ Κεϊτά στο προσκήνιο μιας σοβαρής νομικής διαμάχης. Ενώ η υπόθεση δεν φαινόταν τόσο σοβαρή, μια τραγική εξέλιξη ενδεχομένως οδηγήσει τον ποδοσφαιριστή μέχρι και στην φυλακή.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος μέσος της Ραπίντ Βουκουρεστίου συνελήφθη στις 3 Μαρτίου στο Βουκουρέστι, μετά από τροχαίο με θύμα μια 68χρονη γυναίκα την οποία παρέσυρε ενώ βρισκόταν σε διάβαση πεζών. Αρχικά οι κατηγορίες εις βάρος του Καντέρ αφορούσαν πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης αλλά και μη αναφορά του ατυχήματος, όμως τα δεδομένα αυτά άλλαξαν, καθώς η γυναίκα δεν τα κατάφερε, παραδόθηκε στα τραύματά της και απεβίωσε στο νοσοκομείο. Πλέον ο Ιβοριανός μέσος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

La dame âgée, percutée par Kader Keita, est décédée de ses blessures après des semaines de coma.



Le milieu de terrain risque entre 2 et 7 ans de prison pour homicide & délit de fuite. Il ne peut plus qu'espérer une peine de sursis de la part du juge.



Όπως λέει η ρουμάνικη νομοθεσία οι ποινές για την συγκεκριμένη κατηγορία είναι μέχρι επτά έτη, με το ενδεχόμενο συνολικής ποινής να φτάνει έως και τα εννέα χρόνια και τέσσερις μήνες. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα περίπου στις 05:45, ενώ προκαλεί αίσθηση πως ο Κεϊτά προπονήθηκε κανονικά το πρωί της ίδιας ημέρας χωρίς να αναφέρει κάτι ούτε στον σύλλογο ούτε στην αστυνομία. Η 68χρονη υπέστη σοβαρά χτυπήματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα κρανίου, λεκάνης, ποδιού και πλευρών, νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά δεν τα κατάφερε.

Πλέον η καριέρα του Καντέρ Κεϊτά απειλείται, όπως και η ζωή του μετά από ένα τέτοιο περιστατικό καθώς αναμένεται να του επιβληθούν σοβαρές ποινές, όπως πιθανότατα και αυτή της φυλάκισης. Ο Ιβοριανός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Λιλ και Σίβασπορ, ενώ το 2024 πήρε μεταγραφή στην ρουμάνικη Κλούζ πριν καταλήξει στην Ραπίντ Βουκουρεστίου.