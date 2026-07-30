Ποδοσφαιριστής της Σεν Ζιλουάζ έπεσε θύμα ληστείας - Το σοκαριστικό βίντεο από τις Βρυξέλλες

Σοκαριστικό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες από τις Βρυξέλλες, όπου ο ποδοσφαιριστής της Σεν-Ζιλουάζ, Μοχάμεντ Φουσεϊνί, έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα πέντε ατόμων.

Οι δράστες τον έβγαλαν με τη βία από το αυτοκίνητο, ακινητοποιώντας τον. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν από την κατοχή του το κινητό του τηλέφωνο καθώς και ένα πολυτελές ρολόι, η αξία του οποίου εκτιμάται από 8.000 έως 14.000 ευρώ, ενώ έψαξαν το εσωτερικό του οχήματος, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάτι άλλο, πριν τραπούν σε φυγή.

🔴🇧🇪 𝗟𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘀𝗲𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 !



Le Ghanéen, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été agressé par cinq hommes cagoulés qui lui ont volé son téléphone ainsi… pic.twitter.com/QGoTMabtSg — Capsule (@CapsuleInfoFR) July 28, 2026

Οι βελγικές αστυνομικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη ενός ύποπτου άνδρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν τα κλοπιμαία. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και χρήσης βίας στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.