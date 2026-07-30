Ποδοσφαιριστής της Σεν Ζιλουάζ έπεσε θύμα ληστείας - Το σοκαριστικό βίντεο από τις Βρυξέλλες
Ο ποδοσφαιριστής της Ουνιόν Σεν Ζιλουά, Μουχάμεντ Φουσεϊνί, έπεσε θύμα ληστείας σε κεντρικό δρόμο των Βρυξελλών και το κατέγραψε κάμερα.
Σοκαριστικό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες από τις Βρυξέλλες, όπου ο ποδοσφαιριστής της Σεν-Ζιλουάζ, Μοχάμεντ Φουσεϊνί, έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα πέντε ατόμων.
Οι δράστες τον έβγαλαν με τη βία από το αυτοκίνητο, ακινητοποιώντας τον. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν από την κατοχή του το κινητό του τηλέφωνο καθώς και ένα πολυτελές ρολόι, η αξία του οποίου εκτιμάται από 8.000 έως 14.000 ευρώ, ενώ έψαξαν το εσωτερικό του οχήματος, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάτι άλλο, πριν τραπούν σε φυγή.
Οι βελγικές αστυνομικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη ενός ύποπτου άνδρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν τα κλοπιμαία. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και χρήσης βίας στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.