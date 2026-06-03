Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σφίγγει το χέρι σε ποδοφαιρίστριες και εκείνες ξεσπούν σε κλάματα

Σε κλάματα ξέσπασαν οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής ομάδας της Βόρειας Κορέας Ναεγκόχιανγκ (Naegohyang) τη στιγμή που συνάντησαν τον ηγέτη της χώρας τους Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επιστροφή τους από πρωτάθλημα στη Νότια Κορέα.

Οι αθλήτριες από την Πιονγιάνγκ κατάφεραν να κερδίσουν το Champions League Γυναικών της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και έγιναν οι πρώτες που επισκέφθηκαν τη Νότια Κορέα μετά από οκτώ χρόνια.

Πίσω στην πατρίδα του, παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, έλαβαν μέρος σε έναν φιλικό αγώνα μεταξύ της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου U-17, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

Πριν τον αγώνα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε και συνεχάρη τις παίκτριες και τους προπονητές της ομάδας Ναεγκόχιανγκ και της εθνικής ομάδας U-17, ενθαρρύνοντάς τες και ευχόμενος πολλούς ακόμη τίτλους σε μελλοντικές διοργανώσεις.

Ο Κιμ «πήρε θερμά στην αγκαλιά του τις αξιόπιστες παίκτριες, περήφανες κόρες της πατρίδας» όπως της χαρακτήρισε και έβγαλε φωτογραφίες μαζί τους, σύμφωνα με το KCNA.

Η Ναεγκόχιανγκ επισκέφθηκε τη Νότια Κορέα για έναν αγώνα εναντίον της γυναικείας ομάδας Suwon FC, νικώντας την νοτιοκορεατική ομάδα και προκρίθηκε στους τελικούς του AFC Women's Champions League. Η ομάδα συνέχισε επικρατώντας της ιαπωνικής Nippon TV Tokyo Verdy Beleza και κατέκτησε το τρόπαιο.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε με φόντο τις «παγωμνένες» σχέσεις ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας χαιρέτησε την εκδήλωση και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση ανανέωσης των συνομιλιών.

Το πρωτάθλημα έχει χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι παραμένει ασαφές εάν τα κεφάλαια μπορούν να μεταφερθούν στη Βόρεια Κορέα βάσει των περιορισμών των κυρώσεων του ΟΗΕ.