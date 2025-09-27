Ποδόσφαιρο: Οι σοβαρές επιπτώσεις που έχουν οι κεφαλιές στον εγκέφαλο - Τι αποκάλυψε μελέτη

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι ευρέως γνωστό σε κάθε άκρη του πλανήτη και χαρακτηρίζεται από πολλούς (σ.σ. και όχι άδικα) ως «ο βασιλιάς των σπορ». Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει πως δεν είναι τόσο ακίνδυνο όσο πιστεύουμε.

Η μεγαλύτερη έρευνα που έχει μελετήσει το ποδόσφαιρο διαπίστωσε πως οι κεφαλιές που πραγματοποιούν οι παίκτες κατά τη διάρκεια αγώνων ή των προπονήσεων μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον εγκέφαλο, ακόμη και σε ερασιτεχνικό επίπεδο που δεν αναφέρονται εγκεφαλικές διασείσεις.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Science Alert, ανέλυσε τα δεδομένα 352 ερασιτεχνών ενηλίκων ποδοσφαιριστών. Τα ευρήματα βρήκα πως όσοι έπαιρναν περισσότερες από χίλιες κεφαλιές ετησίως εμφάνισαν μικροσκοπικές αλλαγές στις εξωτερικές ρυτίδες του εγκεφάλου τους, ακριβώς πίσω από τα μάτια τους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο τους.

Αυτοί οι παίκτες είχαν επίσης ελαφρώς αλλά σημαντικά χειρότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και μάθησης.

Τι υποστηρίζει ο επικεφαλής της μελέτης

«Αυτό που είναι σημαντικό στη μελέτη μας είναι ότι δείχνει, πραγματικά για πρώτη φορά, ότι η έκθεση σε επαναλαμβανόμενες κρούσεις στο κεφάλι προκαλεί συγκεκριμένες αλλαγές στον εγκέφαλο που, με τη σειρά τους, βλάπτουν τη γνωστική λειτουργία», εξηγεί ο νευροεπιστήμονας Michael Lipton του Πανεπιστημίου Columbia.

Η έρευνα του Lipton, που αναρτήθηκε αρχικά στο JAMA Network Open, υποδηλώνει ότι ακόμη και ήπια χτυπήματα στο κεφάλι μπορούν να συσσωρευτούν και δεν επηρεάζονται μόνο οι επαγγελματίες αθλητές ή όσοι αναφέρουν διάσειση. Προηγούμενες μελέτες του Lipton έχουν δείξει αλλοιώσεις στη λευκή ουσία του εγκεφάλου μεταξύ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών σε σύγκριση με τους κολυμβητές. Εν τω μεταξύ, άλλες μελέτες έχουν βρει αλλαγές στη λευκή ουσία ακόμη και χωρίς ιστορικό διάσεισης.

Ο Lipton και η ομάδα του έχουν πλέον αναπτύξει μια νέα μέθοδο που ανιχνεύει βλάβες στις εξωτερικές ρυτίδες του εγκεφάλου, ένα δύσκολο σημείο για μελέτη για το οποίο χρησιμοποιείται απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού διάχυσης (dMRI).

Αυτό το στρώμα ονομάζεται φλοιώδης διεπαφή φαιάς ουσίας-λευκής ουσίας (GWI) και μέχρι πρόσφατα, τα όσα γνωρίζαμε δεν ήταν πολλά.

Wikipedia

Ένα είδος... μελανιάς στον εγκέφαλο

Χρησιμοποιώντας, ωστόσο, τη νέα τεχνική απεικόνισης ο Lipton και η ομάδα του σάρωσαν τους εγκεφάλους ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είχαν παίξει για τουλάχιστον πέντε χρόνια και παρέμεναν ενεργοί τους τελευταίους έξι μήνες.

Όσοι υποστήριξαν πως έπαιρναν περισσότερες κεφαλιές έδειξαν σημαντικές αλλαγές στον GWI στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου τους, ένα σημείο που συνάδει με την τροχιά της μπάλας ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια μιας κεφαλιάς. Οι συγγραφείς υποψιάζονται ότι αυτός ο τραυματισμός αντανακλά μια δύναμη αντίστροφης ανάκαμψης, δηλαδή ένα είδος μώλωπας στον εγκέφαλο που εμφανίζεται στην αντίθετη πλευρά του κρανίου.

Οι τραυματισμοί στο GWI μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί ή να έχουν υποτιμηθεί σε άλλες απεικονιστικές μελέτες, γι' αυτό και πιθανώς υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με τη νευρολογική επίδραση των κεφαλιών ποδοσφαίρου.

Μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο εργαστήριο του Lipton, η Joan Song, ανέπτυξε έναν τρόπο να χαρακτηρίζει αυτό που έβλεπαν στις μαγνητικές τομογραφίες.

«Σε υγιή άτομα, υπάρχει μια απότομη μετάβαση μεταξύ αυτών των ιστών», εξηγεί η Song. «Εδώ, μελετήσαμε εάν μπορεί να συμβεί εξασθένηση αυτής της μετάβασης με μικρές επιπτώσεις που προκαλούνται από την κεφαλιά».

Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, αλλά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο GWI είναι ένα καλό σημείο για απεικόνιση σε μελλοντικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των κεφαλιών στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, η χρόνια έκθεση σε κεφαλιές και η ζημιά που πραγματοποιείται από αυτές στον εγκέφαλο μπορεί ακόμη και να σχετίζεται με διαταραχές όπως η χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE).