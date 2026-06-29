Ασθενής ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια μέσα στο νοσοκομείο Λήμνου - «Είχε Άγιο»

Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις έχει προκαλέσει σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος υγειονομικών στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου ένας 87χρονος ασθενής -όπως καταγγέλλεται- επιτέθηκε σε δύο αγροτικές γιατρούς και μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα η μία γιατρός να χρειαστεί νοσηλεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, μία ημέρα αφότου ο ηλικιωμένος είχε επισκεφθεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω δυσκοιλιότητας.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως αναφέρεται, οι γιατροί εξέτασαν τον 87χρονο και του πρότειναν να εισαχθεί στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε τη νοσηλεία και αποχώρησε από το νοσοκομείο, υπογράφοντας ότι φεύγει με δική του ευθύνη.

Το επόμενο πρωί επέστρεψε στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άρχισε να φωνάζει και να εξυβρίζει το προσωπικό.

Μία αγροτική γιατρός βγήκε από το εξεταστήριο και του ζήτησε να ηρεμήσει και να μην προκαλεί αναστάτωση. Τη στιγμή που επιχείρησε να επιστρέψει στο ιατρείο, ο ηλικιωμένος φέρεται να της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την από τα μαλλιά και τον λαιμό, ρίχνοντάς την στο έδαφος και χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Στην προσπάθειά τους να τη βοηθήσουν, μία δεύτερη αγροτική γιατρός και μία νοσηλεύτρια δέχθηκαν επίσης χτυπήματα από τον 87χρονο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να νοσηλευτούν.

«Στο νοσοκομείο της Λήμνου κάνουμε το σταυρό μας που ένας 87χρονος δεν σκότωσε μια αγροτική γιατρό και τη γλύτωσε με τραύματα σε όλο της το σώμα από κλωτσιές και μπουνιές. Βέβαια απαιτήθηκε η νοσηλεία της μία ημέρα στη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Είχε Άγιο. Ξύλο έφαγαν από τον 87χρονο και μια άλλη αγροτική γιατρός και μια νοσηλεύτρια που προσέτρεξαν σε βοήθεια χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία ευτυχώς», καταγγέλλεται από την ΠΟΕΔΗΝ.

Καταγγελίες για έλλειψη φύλαξης

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, κατά τις πρωινές βάρδιες των καθημερινών δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξης, ενώ ένας φύλακας βρίσκεται στο νοσοκομείο μόνο κατά τις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, εκτελώντας παράλληλα και καθήκοντα τηλεφωνητή.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι έχουν επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα, ζητώντας τη λήψη μέτρων για την προστασία του προσωπικού από περιστατικά βίας.

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

Παρά την επίθεση, οι γιατροί προχώρησαν στην εξέταση του 87χρονου μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία και κατατέθηκαν οι σχετικές μαρτυρίες από το προσωπικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία των εργαζομένων, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο προσωπικό του νοσοκομείου.