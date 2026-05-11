ΠΟΕΔΗΝ για το βρέφος που πνίγηκε από τσουρέκι: Έκαναν 35 λεπτά να αφαιρέσουν το κομμάτι

35 λεπτά καταγγέλλει ο πατέρας του βρέφους ότι χρειάστηκε στο ιατρικό προσωπικό του Κέντρου υγείας στην Αίγινα για να αφαιρέσουν από την αναπνευστική οδό το κομμάτι τσουρεκιού με το οποίο πνίγηκε το μικρό κοριτσάκι.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας στις 5 Μαΐου, περίπου στις 19:40, από τη μητέρα του, η οποία ανέφερε ότι το παιδί είχε πνιγεί από ξένο σώμα. Οι γιατροί ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τσουρεκιού από την αναπνευστική οδό, όμως η κατάσταση της μικρούλας επιδεινώθηκε.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με σκάφος του Λιμενικού, συνοδεία γιατρού, στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Όπως σημειώνει, όταν το παιδί έφτασε στο Τζάνειο, η κατάστασή του ήταν ήδη μη αναστρέψιμη.

Ο κ. Γιαννακός αναφέρει πως νωρίτερα σήμερα επικοινώνησε μαζί του ο πατέρας του παιδιού, περιγράφοντας με λυγμούς τα όσα συνέβησαν. Όπως του είπε, μέσα σε δύο λεπτά από τη στιγμή του πνιγμού, η μητέρα μετέφερε το βρέφος στο Κέντρο Υγείας, καθώς το σπίτι τους βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, οι γιατροί χρειάστηκαν «35 λεπτά» για να καταφέρουν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από την αναπνευστική οδό. «Στο Κέντρο Υγείας, όταν έφθασε, είχε τις αισθήσεις του», δήλωσε ο πατέρας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι δεν αμφισβητείται η μαρτυρία του πατέρα, όπως επίσης δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των τιτάνιων προσπαθειών των υγειονομικών να σώσουν το παιδί. «Δυστυχώς, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τα καταφέρνουμε πάντα», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε για ακόμη μια φορά την ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Αίγινας, όπως και όλων των υγειονομικών δομών στα νησιά, με επιπλέον προσωπικό, υπενθυμίζοντας πως «το φωνάζουμε συνεχώς».