Ποια είναι η 27χρονη DARA από τη Βουλγαρία που έκανε «Bangaranga» στην Eurovision

Η DARA, ήδη γνωστή στη γενέτειρά της, τη Βουλγαρία, κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση της στη διεθνή μουσική σκηνή, κερδίζοντας τη τρόπαιο στη Eurovision με το εκρηκτικό τραγούδι της «Bangaranga», ένα κομμάτι που μεταφέρει το μήνυμα ότι «όλα είναι δυνατά».

Η 27χρονη τραγουδίστρια ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και χάρισε στη χώρα της την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό, αποδεικνύοντας τη δυναμική της τη στιγμή που ανακοινώνονταν οι ψήφοι από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Eurovision, η DARA κέρδιζε συνεχώς έδαφος χάρη στην μοντέρνα σκηνική της παρουσία και την εξαιρετικά χορογραφημένη εμφάνισή της στο πιασάρικο τραγούδι.

Πριν από τον μεγάλο τελικό, η ίδια είχε δηλώσει πως δεν περίμενε να κερδίσει. «Δεν περιμένω τίποτα. Και όταν έρχονται δώρα για μένα, απλώς τα αγκαλιάζω. Είμαι πραγματικά ευγνώμων», ανέφερε στην εθνική τηλεόραση της Βουλγαρίας μετά τον ημιτελικό της Πέμπτης. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Μου αρέσει να βρίσκομαι στη σκηνή και μου αρέσει αυτό που ένιωσα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης. Είμαι τόσο ευγνώμων για την υποστήριξη που λαμβάνω».

Το τραγούδι της, το οποίο ερμηνεύει στα αγγλικά, έχει τίτλο έναν όρο της τζαμαϊκανής αργκό Patois, που σημαίνει «ταραχή». Η ίδια εξήγησε τη σημασία του λέγοντας: «Το “Bangaranga” είναι ένα συναίσθημα που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Είναι η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγείσαι από την αγάπη και όχι από τον φόβο. Είναι μια ιδιαίτερη ενέργεια. Όταν νιώσεις ένα με τη φύση και το σύμπαν, τότε αντιλαμβάνεσαι την αρμονία και συνειδητοποιείς ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις και ότι όλα είναι δυνατά».

Ποια είναι η DARA;

Η DARA, κατά κόσμον Νταρίνα Γιότοβα, γεννήθηκε στη Βάρνα, τη γνωστή παραθαλάσσια πόλη της Μαύρης Θάλασσας, όπου και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών. Ξεκίνησε να τραγουδά παραδοσιακή βουλγαρική φολκλόρ μουσική από την ηλικία των επτά ετών, προτού στραφεί αργότερα στη σύγχρονη ποπ μουσική.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor Bulgaria το 2015. Το ντεμπούτο single της, K'vo ne chu («Τι δεν άκουσες»), που κυκλοφόρησε το 2016, την εκτόξευσε αμέσως στην κορυφή των μουσικών charts.

Η πορεία της από τότε χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες διακρίσεις, sold out συναυλίες και μια τεράστια βάση θαυμαστών, ενώ τα τραγούδια και τα βίντεό της συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Το 2018 αναδείχθηκε Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα στα BG Radio Music Awards.

Τρία χρόνια αργότερα έγινε η νεότερη coach στην ιστορία του The Voice of Bulgaria, ενώ το 2024 συμμετείχε στο Dancing Stars. Επιπλέον, πέρυσι επιλέχθηκε να ανοίξει τη συναυλία του Robbie Williams στη Σόφια.

Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για εκείνη να εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στη Eurovision, η DARA απάντησε: «Σημαίνει πάρα πολλά, γιατί εμείς οι Βούλγαροι αξίζουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες, τους τραγουδοποιούς και συνολικά για όλη τη δημιουργική μας κοινότητα. Και η Eurovision είναι ακριβώς μια τέτοια πλατφόρμα».

Η Βουλγαρία επέστρεψε φέτος στη Eurovision έπειτα από απουσία από το 2022, όταν είχε αποσυρθεί για οικονομικούς λόγους. Η χώρα συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό το 2005.

«Υπερκινητικότητα»

Το τελευταίο της άλμπουμ, ADHDara, είναι εμπνευσμένο από αυτό που η ίδια περιγράφει ως «υπερκινητικότητά» της. Σε συνέντευξή της στον βουλγαρικό τηλεοπτικό σταθμό bTV, τον Σεπτέμβριο, ανέφερε: «Αυτό το σύνδρομο και όλα όσα προσπαθώ να διαχειριστώ αποτελούν κομμάτι του εαυτού μου».

Η τραγουδίστρια σχολίασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως «τα βίντεο σπάνια καταφέρνουν να κρατήσουν την προσοχή του κοινού για περισσότερο από έξι δευτερόλεπτα», γι’ αυτό και προσπαθεί να συμβαδίζει με αυτόν τον γρήγορο ρυθμό, ώστε να διατηρεί επαφή με τους θαυμαστές της.

Η επιτυχία της DARA προσέφερε στη βουλγαρική κοινωνία μια σπάνια στιγμή ενότητας σε μια περίοδο έντονου κατακερματισμού, ξυπνώντας μνήμες από το 1994, όταν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας κατέκτησε την τέταρτη θέση στο FIFA World Cup 1994.

Πριν από τον τελικό, η αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας, Iliana Iotova, έγραψε στο Facebook: «Κατέχεις ήδη την πρώτη θέση στις καρδιές όλων των Βουλγάρων. Τώρα θα κατακτήσεις και την Ευρώπη».

Η τραγουδίστρια μπορούσε επίσης να βασιστεί στη στήριξη της πολυπληθούς βουλγαρικής διασποράς. Από το άνοιγμα των συνόρων το 1989, εκατομμύρια Βούλγαροι εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, σχεδόν τρία εκατομμύρια Βούλγαροι πολίτες ζουν σήμερα εκτός Βουλγαρίας, ενώ το βαλκανικό κράτος-μέλος της European Union αριθμεί περίπου 6,5 εκατομμύρια κατοίκους.