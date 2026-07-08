Ποια είναι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας που τράβηξε τα βλέμματα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

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Τα βλέμματα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν στράφηκαν μόνο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και σε μία από τις νεότερες πολιτικές ηγέτιδες του κόσμου, την 38χρονη πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο προεδρικό μέγαρο τους ηγέτες των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Σήμερα, τέσσερις χώρες του ΝΑΤΟ εκπροσωπούνται από γυναίκες που βρίσκονται στην ηγεσία τους:

Μέτε Φρεντερίκσεν (πρωθυπουργός της Δανίας)

Κριστρούν Φροσταντότιρ (πρωθυπουργός της Ισλανδίας)

Τζόρτζια Μελόνι (πρωθυπουργός της Ιταλίας

Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα (πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας)

Ωστόσο, εκείνη που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η Κριστρούν Φροσταντότιρ, τόσο λόγω της ηλικίας της όσο και επειδή δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό.

REUTERS/Umit Bektas

Η Κριστρούν Φροσταντότιρ γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ στις 12 Μαΐου 1988.

Σπούδασε αρχικά στην Ισλανδία και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης.

Μετά από ένα σύντομο επαγγελματικό πέρασμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψε στην Ισλανδία, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Αρχικά εξελέγη επικεφαλής της Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του 2024 οδήγησε το κόμμα της στη νίκη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 20,8% και σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας.

Η νεότερη πρωθυπουργός χώρας του ΝΑΤΟ

Η Φροσταντότιρ είναι πρωθυπουργός της Ισλανδίας από τον Δεκέμβριο του 2024 και είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στο ισλανδικό κοινοβούλιο, το Althing, στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ήταν η νεότερη εν ενεργεία ηγέτιδα στον κόσμο. Πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, μετά την ανάδειξη του 36χρονου πρωθυπουργού του Νεπάλ, Balendra Shah.

Παράλληλα, παραμένει η νεότερη πρωθυπουργός μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Η Κριστρούν Φροσταντότιρ είναι παντρεμένη με τον Έιναρ Μπέργκουρ Ίνγκβαρσον και το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών.