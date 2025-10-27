Ποια είναι η Αλίσα Σμιντ που χαρακτηρίζεται ως η πιο σέξι αθλήτρια στον πλανήτη

Η πρωταθλήτρια του στίβου Αλίσα Σμιντ όταν δεν κατεβαίνει σε αγώνες φροντίζει να κρατά σε εγρήγορση τους θαυμαστές της μέσα από τα social media. Η Γερμανίδα δρομέας των 400μ. είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και τους followers της δείχνει δυο της πλευρές: της αθλήτριας και της influencer.

Όπως άλλωστε έχει πει και η ίδια για να βγάζει τα προς το ζην κάνει το μοντέλο διαφημίζοντας ρούχα καθώς τα χρήματα που παίρνει ως αθλήτρια δεν της φτάνουν ούτε για τα απαραίτητα.

«Πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολο για τους περισσότερους Γερμανούς αθλητές στίβου να ζήσουν από τον αθλητισμό. Αν είμαστε στην εθνική ομάδα λαμβάνουμε μόνο 700 ευρώ τον μήνα, ένα ποσό που δεν αρκεί για να ζήσεις. Συχνά πληρώνουμε από την τσέπη μας επειδή έχουμε έξοδα μετακίνησης και ξενοδοχείου που δεν καλύπτονται πάντα. Είμαι ευγνώμων που κερδίζω τα χρήματά μου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορώ να γλυτώσω άλλη μια δουλειά μερικής απασχόλησης», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Αλίσα Σμιντ, η πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο

Η Αλίσα ξεκίνησε την επαγγελματική της ενασχόληση με τον στίβο το 2018 αλλά η δημοτικότητά της «εκτοξεύτηκε» από τη στιγμή που ανέλαβε την προπόνηση των ποδοσφαιριστών της Ντόρτμουντ. Η Αλίσα αναρτά στο Instagram την γυμναστική που της αρέσει να κάνει και με αυτόν τον τρόπο δίνει ιδέες για το πώς καταφέρνει να διατηρεί ένα τόσο ωραίο κορμί.

Μάλιστα, έχει περίπου 5 εκατ. followers, έχει ανακηρυχθεί η «πιο σέξι αθλήτρια του κόσμου» και το 2022 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes κάτω των 30.