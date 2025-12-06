Ποια είναι η επαναστατική αλλαγή που θέλει να κάνει ο Τραμπ στο ποδόσφαιρο της Αμερικής

Υποκινούμενος από τον «πυρετό» του Μουντιάλ 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να μετονομαστεί, υποστηρίζοντας πως το πραγματικό ποδόσφαιρο είναι εκείνο που παίζεται με στρογγυλή μπάλα, δηλαδή το ποδόσφαιρο (soccer).

«Έχουμε μια μικρή σύγκρουση με ένα άλλο πράγμα που ονομάζεται ποδόσφαιρο, αλλά όταν το καλοσκεφτείς... αυτό είναι ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο όνομα για το NFL (National Football League)», δήλωσε ο Τραμπ στην κλήρωση του Μουντιάλ και συμπλήρωσε ότι: «Δεν βγάζει νόημα αν το σκεφτείς».

Για τους Αμερικανούς, η λέξη «ποδόσφαιρο» αναφέρεται στο A merican football , ένα άθλημα που παίζεται κυρίως με τα χέρια, εντελώς διαφορετικό από αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος αποκαλεί ποδόσφαιρο. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί κάθε χρόνο τον τελικό του πρωταθλήματος NFL , το Super Bowl , και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο , φρόντισε να τονίσει στους Αμερικανούς ότι το Μουντιάλ του 2026 θα ισοδυναμεί με 104 Super Bowl.

Trump: But when you look at what has happened to the football, soccer in the US. We never call it that because we have another conflict with a thing called football. But when you think about it, this is football, there is no question. We have to come up with another name for the… pic.twitter.com/oxHUm3nREA — Acyn (@Acyn) December 5, 2025

Το NFL διατηρεί το όνομά του από το 1922, όταν άλλαξε από Αμερικανική Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε Εθνική Λίγκα Ποδοσφαίρου. Είναι μακράν το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα στην Αμερική, καθώς το άθλημα κυριαρχεί στην τηλεθέαση, την προσέλευση και τη διαφήμιση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό οπαδός του NFL, καθώς πρόσφατα παρακολούθησε έναν αγώνα των Washington Commanders και εμφανίστηκε στη μετάδοση του αγώνα από το Fox.

Ως λάτρης των σπορ σε όλα τα επίπεδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αγάπη για το ποδόσφαιρο, η οποία συνεχίζει να αυξάνεται καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.