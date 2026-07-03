Ποια είναι η χώρα που το μεγαλύτερο τουριστικό της αξιοθέατο είναι ένα... σούπερ μάρκετ

Με έκταση ίση με πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου και πάνω από 100.000 προϊόντα σε 25 διαφορετικά τμήματα, το Gekås Ullared δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στον κόσμο, αλλά και το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Σουηδίας με μεγάλη διαφορά.

Το Ullared, μια μικρή πόλη στο νότο της χώρας, φιλοξενεί περίπου 800 κατοίκους, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή. Δεν είναι σίγουρα το πιο όμορφο μέρος για επίσκεψη στη σκανδιναβική χώρα, όμως χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν στο Ullared κάθε μέρα. Όλα αυτά οφείλονται στο Gekås Ullared, το παγκοσμίου φήμης πολυκατάστημα που ιδρύθηκε το 1963 από τον επιχειρηματία Γκόραν Κάρλσον και το οποίο κατέχει σήμερα το ρεκόρ του μεγαλύτερου πολυκαταστήματος στον κόσμο. Απασχολεί συνολικά 2.000 υπαλλήλους και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 5.500 πελάτες ταυτόχρονα.

Το Gekås, που πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του, αποτελεί σημαντική οικονομική κινητήρια δύναμη όχι μόνο για τη γύρω περιοχή, αλλά και για ολόκληρη τη Σουηδία, σημειώνουν οι Sunday Times. Με περίπου 5.000.000 επισκέπτες ετησίως - κατά πολύ περισσότερους από το αμέσως επόμενο πιο δημοφιλές αξιοθέατο της χώρας, το μουσείο Vasa στη Στοκχόλμη - αποφέρει σημαντικά έσοδα και θεωρείται το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Σουηδίας, καθώς και ένα από τα πιο δημοφιλή στον κόσμο. Προκειμένου να επωφεληθούν από τη σταθερή εισροή επισκεπτών, πολλά άλλα καταστήματα και εταιρείες έχουν ανοίξει υποκαταστήματα στην περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την τοπική οικονομία.



Για να πάρετε μια ιδέα για το πόσο δημοφιλές είναι το Gekås Ullared, πρέπει να ξέρετε ότι τα Σάββατα οι άνθρωποι μερικές φορές στέκονται σε μια ουρά εκατοντάδων μέτρων για ώρες ολόκληρες, περιμένοντας τη σειρά τους για να μπουν μέσα. Το καλοκαίρι, περίπου 3.000 επισκέπτες διανυκτερεύουν στο συγκρότημα καταλυμάτων του καταστήματος, το οποίο περιλαμβάνει μοτέλ, χώρους στάθμευσης για τροχόσπιτα και ξύλινες καμπίνες.

«Το Gekås Ullared δεν είναι απλώς ένα πολυκατάστημα, είναι ένας ταξιδιωτικός προορισμός», δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος, Jan Wallberg, το 2016. «Έρχεστε εδώ για τη συνολική εμπειρία».

«Όλα είναι φθηνότερα εδώ»

Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στον κόσμο δεν είναι ο μόνος λόγος για να προσελκύσει τα τεράστια πλήθη που συγκεντρώνει το Gekås Ullared. Είναι επίσης ένα από τα φθηνότερα, με προσφορές που άλλα καταστήματα απλά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

«Είμαστε οι φθηνότεροι στην αγορά για όλα τα προϊόντα», ισχυρίστηκε ο Wallberg. «Δεν κάνουμε εκπτωτικές εκστρατείες, όλα είναι πάντα έως και κατά δύο τρίτα φθηνότερα από αλλού, όλο το χρόνο».



Το Gekås Ullared έχει αποκτήσει καθεστώς «καλτ» στη Σουηδία. Υπάρχουν ριάλιτι σόου που ακολουθούν τους αγοραστές και τους υπαλλήλους στο γιγαντιαίο κατάστημα, το έχουν επισκεφτεί ο βασιλιάς Καρλ Γκούσταφ και η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας, ενώ πολλές εταιρείες προσφέρουν στους υπαλλήλους τους δωρεάν Σαββατοκύριακα στο Gekås ως μπόνους.

Πόσο μεγάλο είναι λοιπόν το... μεγαλύτερο πολυκατάστημα του κόσμου; Καλύπτει έκταση 376.735 τετραγωνικών ποδιών, γεγονός που το καθιστά σημαντικά μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο Walmart στις ΗΠΑ. Και το πολυκατάστημα επεκτείνεται συνεχώς.