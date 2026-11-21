Συζητήσεις έχει προκαλέσει το νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο Αντώνης Σαμαράς, στο οποίο εμφανίζεται να συνομιλεί με μια νεαρή γυναίκα για τα προβλήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, την απογοήτευση των νέων από το πολιτικό σύστημα και τις δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα.

Πέρα από όσα συζητούν οι δύο πλευρές, το ενδιαφέρον στράφηκε και στο πρόσωπο της νεαρής γυναίκας που συνομιλεί με τον πρώην πρωθυπουργό, η οποία του έθεσε ερωτήματα για την καθημερινότητα των νέων και την απομάκρυνσή τους από τους πολιτικούς.

Πρόκειται για την Έλλη Γκούμα, η οποία φοιτά στο τέταρτο έτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κατάγεται από τη Μεσσηνία. Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει οικογενειακούς δεσμούς με το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά.

Ποια είναι η Έλλη Γκούμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Έλλη Γκούμα είναι κόρη του επιχειρηματία Γιώργου Γκούμα, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Μεσσηνία και βρίσκεται στην προεδρία της εταιρείας Agrexpo.

Ο πατέρας της έχει μακρά παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο της περιοχής, ενώ συμμετέχει και στα δρώμενα του τοπικού Επιμελητηρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρεί εδώ και χρόνια σχέσεις με τον πολιτικό κύκλο του Αντώνη Σαμαρά. Οι δύο οικογένειες συνδέονται με φιλικούς δεσμούς, ενώ η Έλλη Γκούμα φέρεται να βρίσκεται και στον φιλικό κύκλο του γιου του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σαμαρά.