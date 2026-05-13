Ποια είναι η Γκολσιφτέ Φαραχανί: Η Ιρανή «πέτρα του σκανδάλου» ανάμεσα σε Μπριζίτ και Μακρόν

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί (Golshifteh Farahani) δεν είναι απλά μία διάσημη ηθοποιός του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου. Είναι μια γυναίκα που εδώ και χρόνια κουβαλά μια ιστορία εξορίας, πολιτικής σύγκρουσης και προσωπικής ελευθερίας. Αλλά και μια πολύ γοητευτική γυναίκα που τα τελευταία 24ωρα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας δημοσιευμάτων που τη συνδέουν με τον Εμανουέλ Μακρόν και το περίφημο χαστούκι που έφαγε δημοσίως από τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Γαλλικά και διεθνή μέσα αναφέρουν πως η 42χρονη Ιρανογαλλίδα ηθοποιός φέρεται να διατηρούσε μια στενή «πλατωνική σχέση» με τον Γάλλο πρόεδρο, κάτι που - σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα - προκάλεσε ένταση στο προεδρικό ζεύγος. Οι αναφορές αυτές συνδέθηκαν με το πολυσυζητημένο στιγμιότυπο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να χαστουκίζει τον σύζυγό της.

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί βρέθηκε στο επίκεντρο για τους «λάθος λόγους», καθώς η ίδια αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Από την Τεχεράνη στα φεστιβάλ των Καννών

Γεννημένη στην Τεχεράνη το 1983, η Φαραχανί μεγάλωσε μέσα στην τέχνη. Πατέρας της ήταν ο γνωστός Ιρανός ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης Μπεζάντ Φαραχανί (Behzad Farahani), ενώ από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική και το πιάνο.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική της στιγμή ήρθε μόλις στα 14 της χρόνια, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Pear Tree» του Νταριούς Μεχρτζουΐ. Η ερμηνεία της θεωρήθηκε εντυπωσιακή για την ηλικία της και της χάρισε βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Fajr της Τεχεράνης.

Τα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες του ιρανικού σινεμά, πριν ανοίξει τα φτερά της διεθνώς.

Η ηθοποιός που εξορίστηκε από το Ιράν

Η ζωή της άλλαξε δραματικά το 2008, όταν συμμετείχε στην ταινία «Η πλεκτάνη» (Body of Lies) του Ρίντλεϊ Σκοτ, δίπλα στους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ράσελ Κρόου.

Η εμφάνισή της χωρίς χιτζάμπ σε διεθνή παραγωγή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, οι ιρανικές αρχές τής απαγόρευσαν ουσιαστικά να συνεχίσει να εργάζεται στη χώρα και έκτοτε ζει εκτός Ιράν.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά πολλές φορές για την καταπίεση των γυναικών στο Ιράν, για την υποχρεωτική μαντίλα και για την έλλειψη καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Με τα χρόνια, η Φαραχανί μετατράπηκε σε σύμβολο αντίστασης για πολλούς Ιρανούς εκτός χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Από το Χόλιγουντ στο «Invasion»

Η διεθνής καριέρα της απογειώθηκε σταδιακά μέσα από ταινίες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από κοινό και κριτικούς, όπως τα «Τι απέγινε η Έλι» (About Elly), «Η πέτρα της υπομονής» (The Patience Stone) και «Πάτερσον» (Paterson) του Τζιμ Τζάρμους.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε περισσότερο μέσα από το «Extraction» (Η λύτρωση) και τη συνέχεια του, όπου υποδύθηκε τη Nik Khan, αλλά και από τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Invasion» της Apple TV+.

Παράλληλα, η παρουσία της στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης παραμένει σταθερή. Το 2023 συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ το 2025 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Alpha» της Julia Ducournau, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Μια ζωή μακριά από τα φώτα της εξουσίας

Παρά τη διεθνή της αναγνώριση, η Φαραχανί κρατά συνήθως χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή. Έχει υπάρξει παντρεμένη με τον Γάλλο σκηνοθέτη και παραγωγό Αμίν Μαχνταβί, ενώ αργότερα διατηρούσε σχέση με τον Γάλλο ηθοποιό Λουί Γκαρέλ. Το 2015 παντρεύτηκε τον Αυστραλό ψυχοθεραπευτή, δάσκαλο διαλογισμού, πρώην Βουδιστή μοναχό και μουσικό Christos Dorje Walker, με τον οποίο χώρισαν το 2017.

Τα τελευταία χρόνια ζει μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, έχοντας αφήσει πίσω της το Παρίσι.

Και κάπως έτσι, μια γυναίκα που έφυγε από το Ιράν επειδή αρνήθηκε να υποταχθεί στους περιορισμούς του καθεστώτος, βρίσκεται σήμερα ξανά στο επίκεντρο - αυτή τη φορά όχι για κάποια ταινία ή πολιτική δήλωση, αλλά για φήμες που αγγίζουν ακόμη και το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.