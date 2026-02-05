Ποια είναι η «καυτή» Καμίλα Βαγιέχο που έχει στόχο να πατάξει την οπαδική βία στην Χιλή

Οι «New York Times» την έχουν χαρακτηρίσει ως «την πιο όμορφη επαναστάτρια του κόσμου». Κάποιοι υπερβολικοί την φωνάζουν «θηλυκό Τσε», ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που την συγκρίνουν άμεσα με την εκλιπούσα κομμουνίστρια ηγέτιδα της Χιλής, Γκλάντις Μαρίν. Ας μείνουμε στην… ουσία.

Η Καμίλα Βαγιέχο είναι εδώ και μία δεκαετία πρωταγωνίστρια στην κεντρική πολιτική σκηνή της Χιλής. Γεννημένη το 1988 στο Σαντιάγο, αναδείχθηκε μέσω της ηγετικής παρουσίας της στα κινήματα όταν ήταν φοιτήτρια. Πρωτοστάτησε στις συγκλονιστικές διαμαρτυρίες του 2011 και διετέλεσε πρόεδρος της Φοιτητικής Ομοσπονδίας του Πανεπιστημίου της Χιλής και εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Χιλιανών Φοιτητών.

gündem nedeni ile lisede köpekler gibi hayran olduğum şili öğrenci hareketi lideri camila vallejo aklıma gelip duruyordu. 2011 yılında öğrenci hareketi lideri olmuş, 23 yaşında bakan devirmişti. bir bakayım dedim ikinci çocuğuna hamileymiş şimdi. ah camilam. pic.twitter.com/n1FAMjMB9I — she's a maximalist🏳️‍🌈 (@shemaximalist) March 24, 2025

Πλέον, είναι μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χιλής (Partido Comunista de Chile - PCCh) και από τον Μάρτιο του 2022 υπηρετεί ως Γενική Γραμματέας της Κυβέρνησης του προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς. Ο τίτλος της ουσιαστικά την καθιστά ως την βασική εκπρόσωπο του καθεστώτος κι όταν κάτι κρίσιμο συμβαίνει, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βγει δημόσια για να εξηγήσει τις θέσεις και τις προθέσεις του Κόμματος.

Κι όταν προέκυψαν τα θλιβερά επεισόδια στον αγώνα της Γιουνιβερσιτάδ κόντρα στην Αουντάξ Ιταλιάνο, τότε η Βαγιέχο διατύπωσε την αντίδραση στη δράση.

🚨😬 El debut de la U ante Audax estuvo marcado por graves incidentes, incendio en la Galería Sur y una larga detención del partido.

👉 https://t.co/0EcBvarT18 pic.twitter.com/f0bYgdKWez — Al Aire Libre (@alairelibrecl) January 31, 2026

«Αυτό δεν θα συνεχιστεί!»

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, η αναμέτρηση που τελικά έληξε ισόπαλη χωρίς γκολ, οι οπαδοί εκτός του ότι έσπασαν τα πάντα, έβαλαν και φωτιά στα μισά. Οι αρχικές συμπλοκές, πριν καν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση, εξελίχθηκαν σε μία χαοτική κατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος, που από θαύμα δεν χάθηκαν ζωές.

«Γνωρίζετε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε όσον αφορά την ευθύνη μας απέναντι στους οπαδούς και τους συλλόγους», είπε λίγες ώρες μετά τα τραγικά περιστατικά στο «Estadio Nacional». Σημείωσε επίσης πως, «αυτή δεν είναι μόνο ευθύνη του Κράτους, είναι και των ομάδων και όλων όσων συμμετέχουν ή ασχολούνται με το ποδόσφαιρο».

Επίσης, αφού ενημέρωσε πως για το συγκεκριμένο περιστατικό, που βρίσκεται στη διαδικασία της έρευνας, θα υπήρξαν σκληρές κυρώσεις για τους εμπλεκόμενους και κατέληξε πως «δεν μπορεί να έχουμε επεισόδια βίας χωρίς κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Αστυνομία εργάζονται συνεχώς για να προστατεύσει τις οικογένειες που θέλουν να απολαύσουν το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό απαιτεί συντονισμό μεταξύ κρατικών θεσμών και ιδιωτικών φορέων». Το μόνο σίγουρο είναι πως «αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί», είπε και αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου...