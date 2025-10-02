Ποια είναι η «καυτή» κόρη του θρυλικού Ζινoλά που πήγε σε δεξίωση με... σουτιέν

«Oh La la Miss Ginola», αναφώνησαν όσοι την αναγνώρισαν, αν και ήταν… αγνώριστη. Η εμφάνιση της ήταν εντυπωσιακή και εκκεντρική ταυτόχρονα, αλλά όπως και να έχει, στο τέλος της βραδιάς δηλώθηκε η απώλεια των εντυπώσεων. Η Κλάρα Ζινολά τις είχε… κλέψει.

Στον κόσμο της μόδας η εντυπωσιακή Γαλλίδα έχει αφήσει το αποτύπωμά της και η παρουσία της, μαζί με τη στιλιστική της επιλογή έκανε αίσθηση στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Τι αίσθηση δηλαδή, στην πραγματικότητα άφησε αμέτρητα στόματα... ανοιχτά.

O πατέρας της Κλάρα, έκανε το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Για τον Νταβίντ Ζινολά, ο… αξεπέραστος Γιόχαν Κρόιφ το 1999 είχε πει πως «αυτός είναι ο καλύτερος στον κόσμο» και πως «το άγγιγμά του στη μπάλα, μοιάζει με το δικό μου». Κολακευτικά σχόλια, από τον μεγάλο Ολλανδό για έναν Γάλλο, σπουδαίο εξτρεμ στα νιάτα του, που έπαιξε και διακρίθηκε για χρόνια στην Premier League (1995-2002), με την εθνική ομάδα και πλέον στα 58 του χρόνια, ασχολείται με την τηλεόραση. Είναι ηθοποιός και παρουσιαστής, ενώ κατά διαστήματα έχει κάνει και το μοντέλο.

Ο Νταβίντ Ζινολά συνεχίζει να απασχολεί την… πραγματικότητα, ενώ συνολικά η προσωπική του ζωή αποκτά συχνά πυκνά ενδιαφέρον. Οι γάμοι και οι χωρισμοί του έχουν γίνει πρωτοσέλιδα, όπως και το πρόβλημα υγείας που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή πριν μερικούς μήνες και τελικά επιβίωσε αφού πρώτα έκανε τετραπλό μπαϊπάς στην καρδιά.

Η Κλάρα είναι η κόρη από τον πρώτο του γάμο. Είναι η αγαπημένη του και -κατά ένα μέρος- ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα της. Όχι με το ποδόσφαιρο, αλλά με τη… γοητεία.

Αυτή τη φορά έκανε αίσθηση με την παρουσία της στο μεγάλο event μόδας. Ασχολείται με τον τομέα και γι’ αυτό εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Φυσικά, δεν ήταν η πιο διάσημη της δεξίωσης, που κατακλίστηκε από τα... μεγάλα ονόματα. Η Κλάρα όμως, έκανε πάταγο με αυτό που επέλεξε να φορέσει. Με τόλμη, θάρρος και στυλ.

Το ροζ αποκαλυπτικό σουτιέν ήταν η βασικής της επιλογή. Και ήταν εντελώς ακάλυπτο. Όλοι το είδαν και δεν κατάφεραν να το... προσπεράσουν. Κάτω, φορούσε μια μαύρη φούστα σχεδόν μέχρι τον αστράγαλο. Πάνω όμως, κυριαρχούσε το φωτεινό ροζ εσώρουχό της και όταν πήρε θέση στην πασαρέλα, περισσότεροι κοιτούσαν εκείνη, παρά την επίδειξη της collection άνοιξη/καλοκαίρι 2026.