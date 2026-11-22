Παγκόσμια «φρενίτιδα» έχει προκαλέσει η κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6, με τους gamers όλου του πλανήτη να απολαμβάνουν το νέο εντυπωσιακό δημιούργημα της Rockstar Games, 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου βιντεοπαιχνιδιού.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο GTA 6 είναι ότι πρωταγωνιστικό δίδυμο αποτελεί ένα ζευγάρι στη φανταστική πόλη Vice, ενώ για πρώτη φορά τίθεται στο επίκεντρο ένας γυναικείος χαρακτήρας τον οποίο οι παίκτες μπορούν να υποδυθούν.

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Στο παιχνίδι παρακολουθούμε την ιστορία του Τζέισον και της Λουσία, με την Λατίνα νεαρή να βυθίζεται μαζί με τον σύντροφό της, σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους, εγκληματικότητα και ατέλειωτη περιπέτεια. Στην ιστορία, η πρωταγωνίστρια έχει μόλις βγει από τις φυλακές και θα προσπαθήσει αρκετά για να μην επιστρέψει εκεί.

Η Λουσία τραβά ήδη τα βλέμματα όλου του κόσμου, ποια γυναίκα όμως κρύβεται πίσω από τη δυναμική ηρωίδα του GTA 6;

Ένα επτασφράγιστο μυστικό αποκαλύφθηκε

Η Rockstar Games πέρασε χρόνια κρατώντας επτασφράγιστο μυστικό το καστ των ηθοποιών που «δανείζουν» τις φωνές τους στους ήρωες του GTA 6. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Latin Times, η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Λουσία αναγκάστηκε να υπογράψει «τρομακτικές» συμφωνίες εμπιστευτικότητας προκειμένου να μην αποκαλύψει τη συμμετοχή της στο δημοφιλές παιχνίδι.

Ωστόσο, οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Game Awards αποκάλυψαν το μυστικό, καθώς στην κατηγορία καλύτερης ερμηνείας σε βιντεοπαιχνίδι κατονομάστηκε η ηθοποιός Μάνι Λ. Πέρεζ για το GTA 6 και αμέσως έγινε κατανοητό ότι επρόκειτο για τη Λουσία, με την Πέρεζ να της δανείζει όχι μόνο τη φωνή της αλλά και στοιχεία από την εμφάνισή της.

Από σερβιτόρα στο Μπρούκλιν, σταρ του Law & Order

Η Πέρεζ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο. Δεν μεγάλωσε με τη βεβαιότητα ότι θα γινόταν ηθοποιός. Όπως δήλωσε σε μια συνέντευξή της το 2020, κάποτε ήθελε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο διδάσκοντας χορό της κοιλιάς.

Στο κολέγιο, ένας καθηγητής υποκριτικής τη ρώτησε αν είχε σκεφτεί ποτέ να γίνει ηθοποιός. «Τον κοίταξα και άρχισα να γελάω λίγο», ανέφερε. «Αργότερα την ίδια μέρα, ξαναέφερα τη συζήτηση στο μυαλό μου και άρχισα να σκέφτομαι: ‘Διάολε, ίσως να έχει δίκιο’».

Η Μάνι Λ. Πέρεζ ξεκίνησε από το θέατρο, σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Τεχνών Tisch του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και εκπαιδεύτηκε στον κινηματογράφο στα Stone Street Studios.

Προτού αποκτήσει σταθερή δουλειά στην υποκριτική, εργαζόταν ως μπαργούμαν και σερβιτόρα στο Μπρούκλιν. Στα 23 της, έκλεισε την πρώτη της αμειβόμενη δουλειά ως ηθοποιός, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική διαδικτυακή σειρά Utilities Not Included. «Τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε εκείνο το πλατό, ένιωσα ευφορία», τόνισε.

Η μεγάλη της ευκαιρία, όμως, ήρθε με τον ρόλο της Εσπεράνθα Μοράλες, της μαχήτριας πολεμικών τεχνών στη διάσημη σειρά Law & Order. Η Πέρεζ δήλωσε ότι ο χαρακτήρας αυτός ήταν κοντά στη δική της προσωπικότητα: «Ουσιαστικά έπαιξα απλώς τον εαυτό μου, αλλά λίγο πιο συγκρατημένα». Ο ρόλος της χάρισε το βραβείο Imagen 2020 στην κατηγορία Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου στην Τηλεόραση.

«Κανένας άνδρας να μην με κάνει ξανά να νιώσω θύμα»

Ο ρόλος συνδεόταν επίσης με τις προσωπικές της εμπειρίες. Σε συνέντευξή της στο The Hollywood Times, ανέφερε ότι έχει βιώσει παρενόχληση και στράφηκε στις πολεμικές τέχνες και την άρση βαρών για να διαχειριστεί τον θυμό και τον φόβο που της άφησαν εκείνες οι εμπειρίες. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι κανένας άνδρας ή άνθρωπος στη Γη δεν θα με κάνει ποτέ ξανά να νιώσω θύμα», είπε.

Η γυμναστική παραμένει βασικό κομμάτι του ευαυτού της. Στο επαγγελματικό της προφίλ αναφέρεται ως personal trainer, ενώ έχει μιλήσει με θερμά λόγια για την υποκριτική μέσω καταγραφής κίνησης (motion-capture), όπου οι ηθοποιοί εργάζονται φορώντας ειδικές στολές και αισθητήρες αντί να βασίζονται στα μαλλιά, το μακιγιάζ ή κάποιο κοστούμι. «Το MoCap είναι το απόλυτο αγαπημένο μου!», έχει δηλώσει η Πέρεζ. «Δεν χρειάζεται να ανησυχώ για το πώς δείχνω, ούτε για τα μαλλιά ή το μακιγιάζ μου».

Στα social media, εκτός από την υποκριτική και την αθλητική δραστηριότητα, μοιράζεται επίσης στιγμιότυπα από την οικογενειακή της ζωή, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας με τον μικρότερο αδελφό της. Η περιγραφή «μεγάλη αδελφή» («bigsister») στο βιογραφικό της, παραπέμπει σε αυτή την πλευρά της ταυτότητάς της, παρόλο που κρατά το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πριν από τη Λουσία στο GTA 6, είχε δανείσει επίσης τη φωνή της σε μια κρουπιέρισσα μπλακτζάκ στο Grand Theft Auto Online.

Σε μια ζωντανή μετάδοση στο Instagram τον περασμένο Οκτώβριο, είπε στους θεατές: «Δεν είμαι φαν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δυστυχώς τα χρειαζόμαστε για τη δουλειά που κάνω».

Τώρα, ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, χωρίς εθνικά σύνορα, πρόκειται να τη γνωρίσει μέσα από τη Λουσία και τη συναρπαστική ιστορία του Grand Theft Auto 6.