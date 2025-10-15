Ποια είναι η Μαρία Αγγελικούση που τα σενάρια την συνδέουν με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες το όνομά της το γνώριζαν κυρίως οι υψηλοί κοινωνικοί κύκλοι κι όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά της παγκόσμιας ναυτιλίας. Κι ας πρόκειται για την πιο πλούσια Ελληνίδα στον κόσμο και τρίτης γενιάς διάδοχο μίας τεράστιας ναυτιλιακής αυτοκρατορίας.

Εδώ και περίπου ένα μήνα, ωστόσο, η Μαρία Αγγελικούση είναι «talk of the town» μετά από μία σειρά δημοσιευμάτων της οικονομικο-πολιτικής ιστοσελίδας periodista.gr, που ανέφεραν πως έχει έντονο ενδιαφέρον για να εμπλακεί με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και πως αυτό το ενδιαφέρον «θα εκφραστεί επίσημα» τον προσεχή Ιούνιο προς την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, ως συνέχεια ενός συνολικότερου πλαισίου γεωπολιτικών και οικονομικών αλλαγών που «έρχονται» μέσα στους επόμενους μήνες και στη χώρα μας.

Για την ώρα -ρεπορταζιακά- δεν προκύπτει το παραμικρό σε επίπεδο προσέγγισης. Ούτε πρόταση –επίσημη ή ανεπίσημη- ούτε due diligence, ούτε κάποια αντίστοιχη πρόθεση απ’ την πλευρά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ή «εκδήλωση σκέψεων» πως ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση. Κάτι που για παράδειγμα υπήρχε πριν από λίγα χρόνια (2018), όταν είχε κάνει ο ίδιος ο Αλαφούζος απευθείας συζητήσεις με τον Ταϊλανδό Παϊρότζ Πιεγκμποσάντ, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν ποτέ, καθότι ο τελευταίος «εξαφανίστηκε» μετά από μία σειρά ανοικτών νομικών ζητημάτων που είχε στο Βέλγιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό που είναι πια σε διαδικασία ανέγερσης με (αρχικώς προγραμματισμένο) ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος της άνοιξης του 2027, κάνει ένα σαφώς πολύ ελκυστικό asset τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και άνθρωποι της πιάτσας υποστηρίζουν με θέρμη, πως μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξουν σοβαρές προσεγγίσεις για την «πράσινη» ΠΑΕ. Χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να προσδιορίσει κανείς για την ώρα το πώς θα αντιδρούσε ο σημερινός μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού σε αυτό το ενδεχόμενο.

Αν δηλαδή θα έμπαινε σε διαδικασία να συζητήσει μία πιθανή πώληση της ΠΑΕ σε πολύ πιο κοντινό ορίζοντα ή αν θα επέλεγε να περιμένει πρώτα (και) την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής αρένας στον Βοτανικό -σ’ ένα πρότζεκτ που ο ίδιος είχε καταλυτικό ρόλο για να ολοκληρωθεί- για να είναι διαφορετικά τα οικονομικά και συνολικά δεδομένα, σε μία πιθανή μελλοντική προσέγγιση.

Σ’ αυτή τη φάση πάντως το όνομα της κυρίας Μαρίας Αγγελικούση παραμένει στο όριο της φημολογίας και μόνο ο χρόνος θα «δείξει» αν υπάρχει όντως κάτι «βαθύτερο» και πιο χειροπιαστό σε επίπεδο προθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λίγο πιο αναλυτικά ποια είναι η πιο πλούσια και ισχυρότερη Ελληνίδα στον χώρο της ναυτιλίας, η οποία «συνδέεται» από τον περασμένο μήνα μέσω δημοσιευμάτων με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Στο top της λίστας Forbes μεταξύ των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 43χρονη Μαρία Αγγελικούση είναι διευθύνουσα σύμβουλος και ιδιοκτήτρια του ναυτιλιακού ομίλου Angelicoussis Group, με έδρα την Αθήνα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 από τον παππού της, Αντώνη Αγγελικούση, ενώ η Μαρία ανέλαβε τα ηνία του ομίλου μετά τον θάνατο του πατέρα της, Γιάννη Αγγελικούση, τον Απρίλιο του 2021.

Ο όμιλος Angelicoussis Group διαθέτει 162 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενοπλοίων, μεταφορέων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), shuttle tankers και dry bulk.

Η Αγγελικούση σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ενώ έχει σπουδές και University College London (UCL) και εργάστηκε για δύο χρόνια ως ειδικευόμενη γιατρός στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Εντάχθηκε για πρώτη φορά στην οικογενειακή επιχείρηση το 2008, επιστρέφοντας από τη Βρετανία στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου του ομίλου.

Το 2021, μετά τον θάνατο του πατέρα της, ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου Αγγελικούση. Στη λίστα Forbes για το 2025, βρίσκεται στην 418η θέση των πιο πλούσιων ανθρώπων της γης και στο top της λίστας μεταξύ των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων, με την περιουσία της να εκτιμάται στα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια (7,2 δισεκατομμύρια ευρώ). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Με τις τρεις ναυτιλιακές εταιρείες της -Maran Tanker, Maran Dry, Maran Gas- βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων, με 141 πλοία συνολικής χωρητικότητας 26.604.990 dwt, ενώ στη Lloyd's List για το 2023 η κυρία Αγγελικούση κατέλαβε την 12η θέση.

Την ίδια χρονιά (2023) έλαβε το βραβείο της Lloyd's για το «πλοίο της χρονιάς» για το υπερδεξαμενόπλοιο VLCC διπλού καυσίμου «Antonis I. Angelicoussis».