Ποια είναι η ώρα που ο εγκέφαλός σου δουλεύει στο φουλ, σύμφωνα με έρευνα

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology, το μυαλό σου φτάνει στην κορύφωση της λειτουργίας του το πρωί, ανάμεσα στις 10:30 και 12:00. Η ανάλυση περισσότερων από 100.000 προφορικών εξετάσεων φοιτητών έδειξε πως εκείνες οι ώρες συνδέονται με έως και 20% καλύτερες επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι ο χρόνος που επιλέγεις για να εργαστείς ή να μελετήσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Δες πώς μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το διάστημα για να αυξήσεις τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητά σου μέσα στη μέρα.