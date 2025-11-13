Υγεία Ανθρώπινος Εγκέφαλος

Ποια είναι η ώρα που ο εγκέφαλός σου δουλεύει στο φουλ, σύμφωνα με έρευνα

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η πνευματική σου απόδοση δεν είναι ίδια όλη τη μέρα – υπάρχει μια «χρυσή ώρα» όπου ο εγκέφαλος λειτουργεί στο μέγιστο.

Pixabay
Pixabay
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology, το μυαλό σου φτάνει στην κορύφωση της λειτουργίας του το πρωί, ανάμεσα στις 10:30 και 12:00. Η ανάλυση περισσότερων από 100.000 προφορικών εξετάσεων φοιτητών έδειξε πως εκείνες οι ώρες συνδέονται με έως και 20% καλύτερες επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι ο χρόνος που επιλέγεις για να εργαστείς ή να μελετήσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Δες πώς μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το διάστημα για να αυξήσεις τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητά σου μέσα στη μέρα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία Ανθρώπινος Εγκέφαλος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader