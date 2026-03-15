Ποια είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια που στα 42 της... δεν έχει κάνει ποτέ σεξ (pic)

Η Τζόουνς είναι μια από τις πιο καταξιωμένες αθλήτριες εμποδίων στον κόσμο, έχοντας κερδίσει τρεις τίτλους NCAA και έντεκα διακρίσεις όσο φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα.





Κέρδισε, επίσης, χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωταθλήματα κλειστού και ανοιχτού στίβου και ήταν το φαβορί για να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, αλλά μπερδεύτηκε στο προτελευταίο εμπόδιο και τελικά τερμάτισε στην έβδομη θέση.



Ο πατέρας της ήταν στην Πολεμική Αεροπορία και αργότερα καταδικάστηκε, έτσι η αθλήτρια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας με τη μητέρα της. Σε νεαρή ηλικία, η Λόλο έπρεπε να αναλάβει πολλές δουλειές για να συντηρήσει την οικογένειά της. Κάποια στιγμή, αναζήτησαν καταφύγιο στο υπόγειο μιας εκκλησίας του Στρατού της Σωτηρίας.





Το 2014, έπαιξε έναν ρόλο σαν συνοδός πύλης αεροδρομίου στην ταινία «Left Behind». Την ίδια χρονιά ήταν διαγωνιζόμενη στο Dancing with the Stars και ήταν ζευγάρι με τον επαγγελματία χορευτή, Κέο Μοτσέπε.

Ο λόγος που η Τζόουνς δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην ερωτική της ζωή

Το 2012 η Τζόουνς αποκάλυψε ότι περίμενε μέχρι τον γάμο για να κάνει σεξ και από τότε, είναι πολύ ειλικρινής για την ερωτική ζωή της.



Η Αμερικανίδα αθλήτρια, μια ευσεβής Χριστιανή όπως λέει για τον εαυτό της, έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να απέχει από το σεξ, αλλά αποκάλυψε και το μειονέκτημα του να είναι παρθένα.





«Υπάρχουν παρθένες εκεί έξω, θα τους το πω, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου», είπε. «Πιο δύσκολο από την προπόνηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιο δύσκολο από την αποφοίτηση από το κολέγιο, ήταν να παραμείνεις παρθένα πριν από τον γάμο».



Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης είπε, βέβαια, ότι το να είναι τόσο ειλικρινής για την παρθενιά της ήταν λάθος.





«Αυτό σκότωσε όλα τα ραντεβού μου μετά από αυτό. Πριν, τουλάχιστον είχα μια ευκαιρία. Σκεφτόμουν πάντα: "Εντάξει, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να του το πω; Να περιμένω μέχρι να δει λίγο την προσωπικότητά μου; Ή μήπως απλώς να κάνω την εμφάνισή μου;"».

Το μειονέκτημα για την Τζόουνς



Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πιστεύει, επίσης, ότι το γεγονός πώς δεν είχε ολοκληρωμένες ερωτικές επαφές ήταν μειονέκτημα και στην αθλητική καριέρα της.



«Το σεξ στην πραγματικότητα σε βοηθάει ως αθλήτρια, ως γυναίκα αθλήτρια. Έτσι, έτρεχα με μειονέκτημα» είναι τα λόγια της.