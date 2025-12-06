Ποια είναι η «σούπερ» γιαγιά από την Μικρά Ασία που είναι φανατική οπαδός της ΑΕΚ

Στις 9 Νοεμβρίου όταν η ΑΕΚ επισκέφθηκε την Κρήτη και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 1-0, υπήρξε στις κερκίδες του Παγκρητίου μια ηλικιωμένη φίλαθλος, που παρακολουθούσε τον αγώνα με έντονο πάθος και συγκίνηση, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων.

Η κυρία Σοφία Μπαρκάτσα, 83 ετών, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, υποδέχτηκε την αποστολή της ΑΕΚ στο σπίτι της, στο Ατσαλένιο, και μίλησε για την αφοσίωσή της στην ομάδα και τον ισχυρό δεσμό που τη συνδέει με τις αξίες που αυτή εκπροσωπεί. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο παππούς της ήταν ο πρώτος που της μετέδωσε την αγάπη για την Ένωση, όταν ήρθε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, ένα συναίσθημα που παρέμεινε ζωντανό σε όλη της τη ζωή όπως δήλωσε στην κάμερα του AEK TV.

Παρότι αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες, βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα της, ενώ τόνισε πως δεν χάνει κανέναν αγώνα και τους παρακολουθεί όλους από την τηλεόραση.

«Την ΑΕΚ την αγαπάω όπως αγαπάω τα παιδιά μου, όπως αγαπάω τα εγγόνια μου έχω και την ΑΕΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων με δάκρυα στα μάτια η κυρία Σοφία, που τόνισε πως επιθυμία της είναι η σημαία της αγαπημένης της ομάδας να τη συντροφεύει και στο τέλος της ζωής της.