Ποια είναι η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, η «τίγρη» του Μαδούρο

Λίγες ώρες αφότου η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ απομάκρυνε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία νωρίς το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η αντιπρόεδρος της χώρας ανέλαβε τα ηνία σε μια τεταμένη περίοδο.

Μιλώντας λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του προέδρου, πλαισιωμένη από τον αδελφό της, τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της χώρας, η Ροντρίγκες επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μόνος πρόεδρος της χώρας, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι έχει αναλάβει την εποπτεία της χώρας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τη διέταξε να αναλάβει την προεδρική εξουσία «εν ενεργεία», καθιστώντας τη την πρώτη γυναίκα που κατέχει το ανώτατο αξίωμα στη χώρα, έστω και προσωρινά.

Η Ροντρίγκες ζήτησε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της Βενεζουέλας και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τους πόρους του έθνους.

Ποια είναι η «τίγρη» του Μαδούρο

Ο Μαδούρο έχει αποκαλέσει στο παρελθόν την Ροντρίγκες «τίγρη» για την ένθερμη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Πρόκειται για μια από τις πλέον κεντρικές προσωπικότητες στην πολιτική και οικονομική διαχείριση της Βενεζουέλας για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η 56χρονη Ροντρίγκες, που κατάγεται από το Καράκας, γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκες, ιδρυτή του επαναστατικού κόμματος Λίγκα Σοσιαλίστα τη δεκαετία του 1970. Είχε υπηρετήσει και στο πλευρό του πρώην προέδρου της χώρας Ούγκο Τσάβες.

Οι ρόλοι της Ροντρίγκες ως υπουργού Οικονομικών και Πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη θέση της αντιπροέδρου, την έχουν καταστήσει κεντρική φιγούρα στην οικονομική στρατηγική της Βενεζουέλας και έχει επιρροή στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εφαρμόσει οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του ακραίου πληθωρισμού.

Έχει επίσης καλέσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Μαδούρο και της συζύγου του, αν και η ακριβής τοποθεσία της εκτός της εκπομπής ήταν προηγουμένως αβέβαιη.

Δικηγόρος που αποφοίτησε από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκες ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική ιεραρχία, υπηρετώντας ως Υπουργός Επικοινωνίας και Πληροφοριών από το 2013 έως το 2014. Γνωστή για τα γούστα της στον τομέα της μόδας, διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχείρησε να παραστεί σε μια συνάντηση του εμπορικού μπλοκ της Mercosur στο Μπουένος Άιρες μετά την αναστολή της συμμετοχής της Βενεζουέλας.

Το 2017, έγινε επικεφαλής μιας φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία επέκτεινε τις εξουσίες του Μαδούρο. Ονομάστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018, με τον Μαδούρο να την περιγράφει ως «νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη ενός μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

Τον Αύγουστο του 2024, ο Μαδούρο πρόσθεσε το υπουργείο Πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό της, αναθέτοντάς της τη διαχείριση των κλιμακούμενων κυρώσεων των ΗΠΑ στην πιο σημαντική βιομηχανία της Βενεζουέλας.