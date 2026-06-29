Ποια είναι τα 7 εμβληματικά ακίνητα του e-ΕΦΚΑ που αξιοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Νέα ώθηση στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δίνει ο e-ΕΦΚΑ, δρομολογώντας μέσα στο 2026 διαδικασίες εκμίσθωσης και παραχώρησης για επτά εμβληματικά ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Πρόκειται για κτίρια υψηλής εμπορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, αρκετά από τα οποία είναι διατηρητέα, με στόχο να αποκτήσουν νέα χρήση, να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον και να αυξήσουν τα έσοδα του ασφαλιστικού φορέα.



Η νέα αυτή φάση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου ενεργοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του e-ΕΦΚΑ, το οποίο αριθμεί συνολικά 515 ιδιόκτητα ακίνητα, αντικειμενικής αξίας που προσεγγίζει τα 1,3 δισ. ευρώ. Η περιουσία αυτή προέρχεται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στον φορέα, όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΕΤΕΑΕΠ.



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι διαδικασίες αξιοποίησης θα πραγματοποιηθούν είτε μέσω νέων είτε μέσω επαναληπτικών διαγωνισμών, με εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.



Στην Αθήνα προωθούνται προς αξιοποίηση το διατηρητέο κτίριο της οδού Αξαρλιάν 7, τα διατηρητέα κτίρια της Βουλής 6, ο επαγγελματικός χώρος στη συμβολή των οδών Ερμού και Νίκης, στην πλατεία Συντάγματος, το διατηρητέο ακίνητο στις οδούς Ιουλιανού 26 και Αινιάνου 3, η σειρά εμπορικών καταστημάτων στη Σταδίου 29, καθώς και το διατηρητέο κτίριο στη Σταδίου 41.



Στη Θεσσαλονίκη, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το ξενοδοχειακό ακίνητο στην οδό Κομνηνών 11 και το διατηρητέο κτίριο στη Μητροπόλεως 59.



Η διοίκηση του ΕΦΚΑ επιδιώκει μέσα από την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων να δημιουργήσει σταθερές πηγές εσόδων, περιορίζοντας ταυτόχρονα το μεγάλο απόθεμα αναξιοποίητης δημόσιας περιουσίας. Ο στόχος είναι τα ακίνητα να αποκτήσουν σύγχρονες χρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική και αναπτυξιακή δυναμική των περιοχών όπου βρίσκονται.



Το πρόγραμμα αξιοποίησης βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια του 2025 ο ασφαλιστικός φορέας προχώρησε σε 36 διαφορετικές ενέργειες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, ενώ για 14 ακίνητα ξεκίνησαν διαδικασίες εκμίσθωσης ή παραχώρησης. Οι πέντε επανήλθαν σε διαγωνισμό λόγω άγονων διαδικασιών ή έκπτωτων αναδόχων, ενώ ακόμη έντεκα ακίνητα βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.



Το χαρτοφυλάκιο του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνει γραφεία, καταστήματα, διαμερίσματα, χώρους στάθμευσης αλλά και τουριστικά ακίνητα, τα οποία προορίζονται για εμπορική, επαγγελματική ή ξενοδοχειακή εκμετάλλευση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.



Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό έχει πλέον η εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ, η οποία συστάθηκε το 2022 με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού. Αποστολή της είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της περιουσίας, η αύξηση των αποδόσεων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ακινήτων προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος.



Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και η παραχώρηση χρήσης ακινήτων, η αξιοποίησή τους μέσω σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων όπου απαιτείται, η προστασία της περιουσίας του φορέα, καθώς και η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση όλων των ακινήτων. Παράλληλα, μπορεί να διαχειρίζεται δωρεές, κληροδοτήματα και απαλλοτριώσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία του e-ΕΦΚΑ.



Με την ενεργοποίηση των νέων διαγωνισμών, ο e-ΕΦΚΑ επιχειρεί να επιταχύνει την αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια δημόσιας ακίνητης περιουσίας της χώρας, μετατρέποντας αδρανή περιουσιακά στοιχεία σε πηγή σταθερών εσόδων και επενδυτικής ανάπτυξης.