Ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου, που διακομίσθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων μετά την επιβάρυνση της υγείας του.

Σύμφωνα με την εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», φαίνεται πως ανταποκρίνεται στην αγωγή που λαμβάνει και όπως αναφέρει το περιβάλλον του καλλιτέχνη, θα λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη διάγνωση που τον αιφνιδίασε: «Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά».