Ποια ελαστικά… φορά το νέο υπεραυτοκίνητο της Lamborghini

H Bridgestone, μία από τις κορυφαίες εταιρίες κατασκευής premium ελαστικών και λύσεων βιώσιμης κινητικότητας, είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών της νέας Lamborghini Fenomeno Roadster. Στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ της Lamborghini και του Επίσημου Τεχνικού Συνεργάτη της, το supercar εξοπλίζεται με δύο ειδικά εξελιγμένες εκδόσεις ελαστικών Bridgestone Potenza, που μεγιστοποιούν τις δυνατότητές του τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα.

Η Fenomeno Roadster είναι το πιο εκλεκτό και ισχυρό κάμπριο μοντέλο της Lamborghini που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με την παραγωγή να περιορίζεται σε μόλις 15 οχήματα, κάθε ένα εξοπλισμένο με υβριδικό σύστημα κίνησης V12 ισχύος 1080 ίππων. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κορυφαίων επιδόσεων του supercar σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η Bridgestone ανέπτυξε ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Potenza Sport υψηλών επιδόσεων (UHP), που συνδυάζουν εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές ταχύτητες με άμεση απόκριση και ακρίβεια στο τιμόνι.

Η έκδοση Potenza Sport πλαισιώνεται από μια νέα γενιά ημι-slick ελαστικών Bridgestone Potenza, ειδικά σχεδιασμένων για κορυφαίες επιδόσεις σε χρήση πίστας.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη κληρονομιά και τεχνογνωσία της Bridgestone στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, το ελαστικό υψηλής πρόσφυσης επιτρέπει στη Fenomeno Roadster να αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της στην πίστα, παραμένοντας παράλληλα πλήρως εγκεκριμένη για νόμιμη χρήση σε δημόσιους δρόμους.

«Ως Επίσημος Τεχνικός Συνεργάτης της Lamborghini και αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για ολόκληρη τη γκάμα των supercars της, ο ρόλος μας είναι να βοηθάμε τους οδηγούς της Lamborghini να βιώνουν φαινομενικές επιδόσεις. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη παράδοση της Bridgestone στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το κύρος της εμβληματικής σειράς Potenza, αυτά τα premium ελαστικά προσφέρουν ακριβώς αυτό στη μοναδική Fenomeno Roadster — τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα.»

δήλωσε ο Adrien Thormann, Διευθυντής Πωλήσεων Πρώτης Τοποθέτησης (OE) της Bridgestone EMEA.

Η διάσταση των Potenza Sport για τη Fenomeno Roadster είναι 265/30 ZRF21 στον εμπρός άξονα και 355/25 ZRF22 στον πίσω, ενώ η semi-slick έκδοση προσανατολισμένη για χρήση πίστας διατίθεται σε διαστάσεις 20 και 21 ιντσών. Οι οδηγοί της Lamborghini Fenomeno Roadster μπορούν να επιλέξουν την ειδική έκδοση Potenza Sport με την τεχνολογία Run-Flat Technology (RFT) της Bridgestone. Η τεχνολογία RFT επιτρέπει τη συνέχιση της οδήγησης με ασφάλεια μετά από διάτρηση του ελαστικού, για έως 80 χιλιόμετρα και με ταχύτητα έως 80 χλμ./ώρα, ακόμη και με μηδενική πίεση αέρα.Και οι δύο εκδόσεις ελαστικών Bridgestone φέρουν την αποκλειστική σήμανση Lamborghini στο πλευρικό τοίχωμα, υπογραμμίζοντας την ειδική εξέλιξή τους για το μοντέλο.

Οι ειδικές εκδόσεις Potenza εξελίχθηκαν και κατασκευάζονται στην Ιταλία, με την εφαρμογή της ιδιόκτητης τεχνολογίας Virtual Tyre Development (VTD) της Bridgestone. Η τεχνολογία VTD βελτιώνει τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας ανάπτυξης ελαστικών.

«Στη Lamborghini, η επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων δεν εξαρτάται ποτέ από ένα μόνο εξάρτημα — είναι αποτέλεσμα ακριβούς μηχανολογικής εξέλιξης που λειτουργεί αρμονικά, και τα ελαστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Μέσα από στενή συνεργασία, η σύμπραξή μας με τη Bridgestone προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις που εκφράζουν πλήρως τον χαρακτήρα κάθε οχήματος και το DNA της Lamborghini. Η Fenomeno Roadster αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς συνεχίζουμε να ξεπερνάμε τα όρια μαζί.» δήλωσε ο Christian Mastro, Marketing Director της Lamborghini.

Η Fenomeno Roadster αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στη μακρά συνεργασία Bridgestone και Lamborghini, η οποία μετρά πλέον έξι χρόνια. Ξεκινώντας με τη Huracán STO το 2021, οι εργοστασιακές τοποθετήσεις (OE) μεταξύ Bridgestone και Lamborghini περιλαμβάνουν επίσης τις Revuelto, Temerario, Fenomeno και διάφορα ακόμη μοντέλα. Σήμερα, η Bridgestone είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για ολόκληρη τη γκάμα supercars της Lamborghini.

Το νέο supercar της Lamborghini παρουσιάστηκε στο Lamborghini Arena 2026, που πραγματοποιήθηκε στη θρυλική πίστα της Imola. Η Bridgestone συμμετείχε στη φετινή διοργάνωση ως Επίσημος Συνεργάτης του Lamborghini Arena.