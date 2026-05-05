Ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έγινε η πρώτη στον κόσμο που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά

Από την 1η Μαΐου, το Άμστερνταμ έγινε η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις για προϊόντα που περιέχουν κρέας ή ορυκτά καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι διαφημίσεις για προϊόντα όπως μπέργκερ, βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ή αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν πια να εμφανίζονται σε διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις του τραμ και σταθμούς του μετρό.

Σε μία από τις πιο πολυσύχναστες στάσεις τραμ της πόλης, δίπλα σε έναν καταπράσινο κυκλικό κόμβο γεμάτο με κίτρινους νάρκισσους και πορτοκαλί τουλίπες, οι διαφημίσεις έχουν αλλάξει.

Τώρα προωθούν το Rijksmuseum, το εθνικό μουσείο της Ολλανδίας, καθώς και μια συναυλία πιάνου, ενώ μέχρι την περασμένη εβδομάδα οι περαστικοί έβλεπαν κοτομπουκιές, SUV και οικονομικές διακοπές.

Τοπικοί παράγοντες της πόλης υποστηρίζουν ότι το μέτρο ελήφθη ώστε η εικόνα της πρωτεύουσας της Ολλανδίας να είναι σε αρμονία με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η τοπική κυβέρνηση. Οι στόχοι αυτοί απαιτούν κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης κρέατος από τους πολίτες.

Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/BART MAAT

«Δεν είναι πια ένα πρότυπο ζωής»

«Οι περισσότεροι πολίτες δεν κατανοούν για ποιο λόγο ο δήμος θα πρέπει να βγάζει χρήματα νοικιάζοντας δημόσιους χώρους που προωθούν πολιτικές, τις οποίες αντιμαχόμαστε», δηλώνει χαρακτηριστικά η Anneke Veenhoff από το κόμμα των Πρασίνων.

Τις ίδιες απόψεις εκφράζει και η Anke Bakker, επικεφαλής του πολιτικού κόμματος της Ολλανδίας που επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ζώων. Όπως λέει, «ο καθένας παίρνει τις δικές του αποφάσεις, όμως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην αφήνουμε διαρκώς τις μεγάλες επιχειρήσεις να μας υπαγορεύουν το τι θα τρώμε».

Η εξάλειψη αυτής της διαρκούς οπτικής ώθησης, λέει, μειώνει τις παρορμητικές αγορές και σηματοδοτεί ότι το φθηνό κρέας και τα ταξίδια με πολλά ορυκτά καύσιμα δεν αποτελούν πλέον έναν προτιμητέο τρόπο ζωής.

Φωτό: Unsplash

Αντιδρούν παραγωγοί κρέατος και τουριστικά γραφεία

Ούτως ή άλλως, το κρέας αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της διαφημιστικής πίτας του Άμστερνταμ -μόλις 0,1% του προϋπολογισμού για εξωτερικές διαφημίσεις, ενώ τα ορυκτά καύσιμα φτάνουν το 4%.

Οι εξωτερικές διαφημίσεις συνήθως επιλέγονται για προϊόντα όπως ρούχα, ταινίες και κινητά τηλέφωνα.

Ωστόσο, η απαγόρευση στέλνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Το να βάζει κανείς στην ίδια θέση το κρέας με τις πτήσεις, τις κρουαζιέρες, το πετρέλαιο και τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης τοποθετεί την κατανάλωση κρέατος σε ένα διαφορετικό πλαίσιο -από το θέμα της διατροφής στην κλιματική κρίση.

Όπως είναι φυσικό, στην απαγόρευση αντιδρά η ένωση παραγωγών κρέατος ης Ολλανδίας μιλώντας για «έναν ανεπιθύμητο τρόπο να επηρεαστεί η συμπεριφορά των καταναλωτών». Ενώ η Ολλανδική ένωση τουριστικών γραφείων μιλά για έναν αθέμιτο πόλεμο στην εμπορική ελευθερία των εταιρειών.